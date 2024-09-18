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TV Globo

'Mania de Você' foi gravada em ilha que já foi de Xuxa Meneghel; entenda

Novela das nove da TV Globo mostra cenários paradisíacos e ilhas paradisíacas em Angra dos Reis
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 18 de Setembro de 2024 às 15:59

Bastidor de cena em 'Mania de Você' em ilha de Angra dos Reis
Bastidor de cena em 'Mania de Você' em ilha de Angra dos Reis Crédito: Manoella Mello/TV Globo
Mania de Você, novela das nove da TV Globo, mostra cenários paradisíacos em Angra dos Reis, na região da Costa Verde do Rio de Janeiro. As gravações ocorreram em oito locações diferentes, em quatro ilhas. Uma delas pertenceu à Xuxa Meneghel nos anos 1990.
De acordo com informações do Gshow, Xuxa alugava as Ilhas Catitas, onde costumava passar as férias. São duas pequenas ilhas conectadas por uma ponte. Segundo um produtor da novela, a localidade fica há 10 minutos de onde a equipe estava hospedada, no continente, facilitando a logística de gravações.
Atualmente, a apresentadora mantém uma propriedade em Angra dos Reis, porém localizada em outra ilha.
Até pouco tempo, as Catitas foram operadas pelo hotel de luxo Fasano. Durante quatro anos, hóspedes da unidade de Angra poderiam passar o dia no local. A capacidade máxima era de 14 hóspedes.

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