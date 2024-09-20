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Katy Perry come coxinha de Ana Maria Braga e se esbalda

Cantora participou de gravação especial para o Mais Você e se derreteu pelos fãs brasileiros
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 20 de Setembro de 2024 às 12:52

Katy Perry come coxinha no Mais Você
Katy Perry come coxinha no Mais Você Crédito: Reprodução/Globo
A cantora Katy Perry continua curtindo o tempo em que permanece no Brasil. Após entrar no Estrela da Casa e dançar funk com os participantes, agora foi a vez de ela se esbaldar com as coxinhas feitas por Ana Maria Braga no Mais Você (Globo).
Entrevistada pela repórter Luiza Zveiter, que já havia entrevistado a norte-americana em 2012 e dado a ela um colar que guarda até hoje, Katy recebeu iguarias brasileiras.
Primeiro, ela experimentou pudim de leite. Mesmo não sendo tão adepta ao doce, gostou do sabor. Depois, comeu pão de queijo e, na sequência, a sua preferida: coxinha.
"Eu quero 14 dessas. Foi o melhor que já comi. Te amo, Ana Maria", disse a artista, que é destaque do Rock in Rio desta sexta-feira (20).
Feliz por estar em terras brasileiras, Katy se derreteu pelos fãs. "Escolhi lançar meu disco aqui, pois os fãs brasileiros são incríveis. Criei esse show especialmente para o Brasil e jamais farei de novo", contou.

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ana maria braga globo Música Rock in Rio Show
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