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Televisão

Katy Perry entra no reality 'Estrela da Casa', dança funk e dá dicas aos participantes

Cantora disponibilizará música em primeira mão aos cantores
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Setembro de 2024 às 15:32

Visita de Katy Perry no Estrela da Casa
Visita de Katy Perry no Estrela da Casa Crédito: 18.set.2024/Globoplay
Os participantes do Estrela da Casa (Globo) levaram um susto no início da tarde desta quarta-feira (18) quando se depararam com a cantora Katy Perry dentro da mansão na Globo.
Os confinados foram chamados para a parte externa e após apertarem um botão, uma cortina se abriu e revelou a presença da artista e atração principal do Rock in Rio na sexta (20).
Após o espanto geral, todos entraram no estúdio, local onde Perry pode escutar a voz de cada um dos competidores e responder perguntas deles. Em determinado momento, arriscou uns passos de funk com MC Mayarah.
Prestes a lançar o álbum intitulado "143", Katy disse que disponibilizaria aos participantes uma das músicas, "Gorgeous", em primeira mão, para que pudessem ouvir antes de todo mundo.
"Sei que vocês não têm acesso à rede social, a shows, então gostaria que minha música 'Gorgeous' pudesse ser ouvida. Serão as primeiras pessoas a escutar, pois acho que vocês precisam de inspiração, e ela vai ajudar", comentou a artista.
Perry ainda aproveitou para dar conselhos aos cantores. "Todos vão passar por dores, não importa o dinheiro. Tem de apertar o cinto e entrar nessa montanha-russa. Às vezes estamos por baixo e outras por cima, não existe fracasso, mas aprendizado", destacou.

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