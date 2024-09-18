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Estrela da Casa: Globo acerta participação de Katy Perry no reality show

Cantora pop chegou ao Brasil nesta terça (17) para realizar show no Rock in Rio, mas antes irá para o programa comandado por Ana Clara Lima
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Setembro de 2024 às 09:07

Imagem Edicase Brasil
Katy Perry é uma das cantoras mais pedidas pelo público do Rock in Rio  Crédito: A.PAES | Shutterstock
A cantora Katy Perry visitará o Estrela da Casa, reality show da TV Globo, nesta quarta-feira (18). A informação foi confirmada no programa desta terça (17), pela apresentadora do disputa música.
Ana Clara anunciou ao público que a chegada da cantora americana está prevista para a "hora do almoço".
"Amanhã (18) o Estrela da Casa vai receber a visita de um dos maiores nomes da música internacional: Katy Perry! Antes de ensaiar pro show que ela vai fazer no Rock in Rio, ela vai visitar a nossa casa pra dar um alô pra galera", anunciou Ana Clara.
Mais cedo, Boninho postou um vídeo fazendo o convite para a cantora. Ela está no Brasil para se apresentar na Cidade do Rock na próxima sexta-feira (20).
"Acabei de receber a notícia de que a Katy Perry chegou ao Brasil. Então, Katy, eu quero aproveitar e fazer um convite para você, porque eu sei que você gosta de reality e você gosta de ajudar a galera que está começando", disse Boninho.

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