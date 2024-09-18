Estrela da Casa: Globo acerta participação de Katy Perry no reality show

Katy Perry é uma das cantoras mais pedidas pelo público do Rock in Rio Crédito: A.PAES | Shutterstock

A cantora Katy Perry visitará o Estrela da Casa, reality show da TV Globo, nesta quarta-feira (18). A informação foi confirmada no programa desta terça (17), pela apresentadora do disputa música.

Ana Clara anunciou ao público que a chegada da cantora americana está prevista para a "hora do almoço".

"Amanhã (18) o Estrela da Casa vai receber a visita de um dos maiores nomes da música internacional: Katy Perry! Antes de ensaiar pro show que ela vai fazer no Rock in Rio, ela vai visitar a nossa casa pra dar um alô pra galera", anunciou Ana Clara.

Mais cedo, Boninho postou um vídeo fazendo o convite para a cantora. Ela está no Brasil para se apresentar na Cidade do Rock na próxima sexta-feira (20).