Vanessa Lopes fala sobre crise de acne: 'Não aguento mais'

Vanessa Lopes mostrou crise de acne nas redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram

"Esse é o estado da minha pele", desabafou a influenciadora Vanessa Lopes em vídeo gravado em frente ao espelho em seus stories do Instagram. A tiktoker, que está enfrentando uma crise de acne causada por uma reação alérgica a medicamentos, mostrou o rosto sem maquiagem. "É, galera, babado. Eu não aguento mais, cara", concluiu, com bom humor.

Ela está tratando a acne com medicamentos há 27 dias. "Apesar de saber que vai passar, minha autoestima tá lá embaixo", escreveu.

Em outro vídeo da sequência de stories, ela é confortada por uma amiga, que a incentiva a ter paciência com o tratamento. "Amiga, isso tudo vai passar, daqui a pouco você vai estar com uma pele de bebê", diz a outra mulher, que não aparece nas imagens.

Vanessa Lopes já falou sobre a condição de sua pele em agosto deste ano. Na ocasião, ela ressaltou que "ter empatia e cuidado com relação a isso é fundamental".

A jovem, de 23 anos, tem também lidado com problemas psicológicos e preza por sua saúde mental. Ela desistiu do Big Brother Brasil 24 após um quadro psicótico agudo e relatou alívio ao recorrer ao tratamento psiquiátrico.