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Pele

Vanessa Lopes fala sobre crise de acne: 'Não aguento mais'

"Esse é o estado da minha pele", disse a influenciadora digital ao mostrar o rosto sem maquiagem
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 17 de Setembro de 2024 às 17:32

Vanessa Lopes teve crise de acne
Vanessa Lopes mostrou crise de acne nas redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram
"Esse é o estado da minha pele", desabafou a influenciadora Vanessa Lopes em vídeo gravado em frente ao espelho em seus stories do Instagram. A tiktoker, que está enfrentando uma crise de acne causada por uma reação alérgica a medicamentos, mostrou o rosto sem maquiagem. "É, galera, babado. Eu não aguento mais, cara", concluiu, com bom humor.
Ela está tratando a acne com medicamentos há 27 dias. "Apesar de saber que vai passar, minha autoestima tá lá embaixo", escreveu.
Em outro vídeo da sequência de stories, ela é confortada por uma amiga, que a incentiva a ter paciência com o tratamento. "Amiga, isso tudo vai passar, daqui a pouco você vai estar com uma pele de bebê", diz a outra mulher, que não aparece nas imagens.
Vanessa Lopes já falou sobre a condição de sua pele em agosto deste ano. Na ocasião, ela ressaltou que "ter empatia e cuidado com relação a isso é fundamental".
A jovem, de 23 anos, tem também lidado com problemas psicológicos e preza por sua saúde mental. Ela desistiu do Big Brother Brasil 24 após um quadro psicótico agudo e relatou alívio ao recorrer ao tratamento psiquiátrico.
Segundo ela, expor situações como a crise de acne pode ajudar a mostrar para as pessoas que "todo mundo passa por dificuldades". "Obviamente, isso aqui afeta a minha autoestima, mas, como tudo nessa vida, são fases e não tenho o que fazer a não ser esperar passar e tomar meus medicamentos", disse em agosto, quando falou sobre a pele em suas redes sociais.

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