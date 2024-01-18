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BBB 24

'Se preocupem com a saúde mental de vocês', dispara a mãe de Vanessa Lopes

"Ela não está bem não, ela está ótima, está sendo 100% ela", disse Lica Lopes
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Janeiro de 2024 às 14:38

Mãe de Vanessa Lopes, Lica Rodrigues, rebate críticas à sister no BBB 24
Mãe de Vanessa Lopes, Lica Rodrigues, rebate críticas à sister no BBB 24 Crédito: Reprodução/Instagram
A mãe de Vanessa Lopes, Lica Lopes, se pronunciou sobre a forma como a filha está se comportando no BBB 24 (Globo) e as críticas que a sister recebeu sobre não estar bem.
Em uma sequência de stories, a empresária rebateu as críticas sobre a filha. "Estou muito feliz, muito satisfeita com a participação de Vanessinha no programa. Para quem está preocupado com a saúde mental dela, deixa eu falar uma coisa para vocês, acho melhor vocês se preocuparem com a saúde mental de vocês, gente"
Lica Lopes também afirmou que Vanessa Lopes está bem. "Sempre vão arrumar uma narrativa para falar da Vanessa, entendeu? Antes era porque ela passava pano para macho, agora estão vendo que ela não passa. Já estão mudando para dizer que a saúde mental da menina está preocupante. Não tem nada preocupante, eu estou amando, estou achando que ela está na melhor fase."
"Agora, estão na narrativa de que ela não está bem. Ela não está bem não, ela está ótima, está sendo 100% ela. Ela é assim aqui fora, chorar não quer dizer nada para ela. [...] Ela é uma menina muito criativa, então nada mais do que ela está sendo lá. Ela está sendo criativa nas fanfics dela e muitas ela está certa", disse Lica Lopes.

ENTENDA

Enquanto acontecia a festa no BBB 24 (Globo), Vanessa Lopes decidiu se isolar no Quarto Fada e começou a falar sozinha, questionando o seu jogo para as câmeras do reality.
Em determinado momento, ela citou um dos participantes do programa, mas sem revelar nomes. "Cínico, falso, mentiroso e oportunista. Eu estou incrível. Vou simular tudo isso na minha cabeça. Eu já sei em quem tenho que confiar", disparou.
Vanessa também falou aos ventos que precisa começar a controlar suas expressões faciais no programa. Em seguida, ela fala que já sabe em quem pode acreditar.
Ela demonstra que está incomodada com algum dos participantes do programa, mas não fala nomes. "Ele fez eu perder aqui o que eu menos queria perder: a minha sanidade mental".

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