Equipe de Rodriguinho diz que vai tomar medidas judiciais contra 'ataques' ao cantor

A equipe do participante Rodriguinho do BBB 24 afirmou, em comunicado enviado à imprensa, que vai tomar medidas judiciais contra os "ataques e ameaças" que o cantor vem sofrendo nas redes sociais.
Impopular perante os telespectadores do reality, Rodriguinho ganhou o apelido de "Podriguinho" após ter comportamentos problemáticos e fazer críticas ácidas aos colegas de confinamento, principalmente mulheres.
Yasmin Brunet precisou pedir para que Rodriguinho parasse de comentar sobre o corpo dela. "Você vai sair rolando", disse o sambista, repreendendo Yasmin por comer.
As falas problemáticas do músico acenderam um alerta na Globo. Após ameaçar bater em Davi, Rodriguinho deixou a emissora preocupada com a possibilidade de mais um cancelamento no estilo Karol Conká.
De acordo com a equipe do cantor, os ataques de internautas estão atingindo também os familiares e responsáveis por administrar suas redes durante o programa.
"Ele tem muito a aprender e melhorar dentro e fora da casa. Entretanto, isso não dá o direito a ninguém de atacá-lo e ameaçá-lo, muito menos aos seus familiares e equipe de trabalho", diz o comunicado.
"Os ataques que vêm acontecendo são crimes previstos no Código Penal Brasileiro, reforçados pela recente lei 14.811/2024, passíveis de pena de multa e reclusão de dois a quatro anos. Também o é a disseminação de notícias falsas e manchetes tendenciosas que imputam ao Rodriguinho atitudes e falas que não foram dele", prossegue o comunicado.
"Medidas jurídicas cabíveis já estão sendo tomadas contra todos os ataques que o Rodriguinho, seus familiares e equipe de trabalho vêm sofrendo dentro e fora da casa e não serão poupados esforços para combater atitudes covardes como essa, nem quaisquer outras ações de violência, sejam por palavras, ações ou crimes de ódio e torpeza que busquem ofuscar os seus mais de 20 anos de carreira", diz o texto.