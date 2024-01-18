Equipe de Rodriguinho diz que vai tomar medidas judiciais contra 'ataques' ao cantor

Rodriguinho, integrante do Camarote do BBB 24: equipe do cantor tenta contar ataques nas redes sociais Crédito: Paulo Belote - jan.2024/Globo

A equipe do participante Rodriguinho do BBB 24 afirmou, em comunicado enviado à imprensa, que vai tomar medidas judiciais contra os "ataques e ameaças" que o cantor vem sofrendo nas redes sociais.

Impopular perante os telespectadores do reality, Rodriguinho ganhou o apelido de "Podriguinho" após ter comportamentos problemáticos e fazer críticas ácidas aos colegas de confinamento, principalmente mulheres.

Yasmin Brunet precisou pedir para que Rodriguinho parasse de comentar sobre o corpo dela. "Você vai sair rolando", disse o sambista, repreendendo Yasmin por comer.

As falas problemáticas do músico acenderam um alerta na Globo. Após ameaçar bater em Davi, Rodriguinho deixou a emissora preocupada com a possibilidade de mais um cancelamento no estilo Karol Conká.

De acordo com a equipe do cantor, os ataques de internautas estão atingindo também os familiares e responsáveis por administrar suas redes durante o programa.

O Podriguinho eh 100 vezes pior que a Conka, mas pq será que não vai sair com rejeição maior que a dela? 🤔 — Caio Fazuely Gomes | #BLM (@caiocgomes) January 17, 2024

Infelizmente “Podriguinho” não é exceção: a maioria dos homens, quando se reúnem em bandos, tem esse tipo de conversa. Corpo da mulher, idade da mulher, mulher biscate, mulher não biscate. Vamos levar algumas gerações (com muita sorte) para mudar essa visão machista. — CARLA KARPSTEIN (@CARLAKARPSTEIN) January 13, 2024

"Ele tem muito a aprender e melhorar dentro e fora da casa. Entretanto, isso não dá o direito a ninguém de atacá-lo e ameaçá-lo, muito menos aos seus familiares e equipe de trabalho", diz o comunicado.

"Os ataques que vêm acontecendo são crimes previstos no Código Penal Brasileiro, reforçados pela recente lei 14.811/2024, passíveis de pena de multa e reclusão de dois a quatro anos. Também o é a disseminação de notícias falsas e manchetes tendenciosas que imputam ao Rodriguinho atitudes e falas que não foram dele", prossegue o comunicado.