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Televisão

BBB 24: Rodriguinho se isola em show de Léo Santana e é criticado

Equipe do pagodeiro o defende: 'Jeito dele'. Na internet, espectadores do programa voltaram a criticar comportamento do pagodeiro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Janeiro de 2024 às 11:10

Rodriguinho focou isolado durante o show de Léo Santana no BBB 24
Rodriguinho focou isolado durante o show de Léo Santana no BBB 24 Crédito: Reprodução
Quem assistiu ao show de Léo Santana na terceira noite de festas do BBB 24 notou que Rodriguinho não parecia muito animado. Ele ficou boa parte do tempo sentado, com a mão na cabeça, sem ligar para a animação do cantor e dos outros colegas da casa.
Por causa disso, tem recebido uma série de críticas nas redes sociais. "Inimigo do carisma", escreveu um. "Só eu que estou achando esse brother com uma inveja dos artistas que fizeram show na casa?", indagou outro.
"Vida difícil a dele, o Léo no auge e ele ali de planta decorativa", criticou outra seguidora.
Pela conta oficial no Instagram, a equipe de Rodriguinho defendeu o pagodeiro em resposta a uma seguidora que também avaliou negativamente a postura dele na festa. "É o jeito dele".
Quando foi a vez de o grupo Pixote se apresentar, Rodriguinho se animou mais e até arriscou passos de dança.

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