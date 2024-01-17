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BBB 24: Lucas Pizane reconhece erros frente ao comportamento dos brothers: "Fui frouxo"

Para participante, eliminado do reality show na noite de terça (16), posicionamento em questões pessoais e sociais afetou seu jogo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Janeiro de 2024 às 10:34

Lucas Pizane foi eliminado na noite de terça (16) do BBB 24
Lucas Pizane foi eliminado na noite de terça (16) do BBB 24 Crédito: Reprodução/Rede Globo
Agora ex-BBB, Lucas Pizane, 22, reconheceu que foi omisso diante de situações consideradas machistas dentro do reality. A declaração foi dada em entrevista com o eliminado da Globoplay, na noite desta terça-feira (16).
Parte do público, inclusive a apresentadora Thaís Fersoza, 39, esperava que Pizane fosse uma espécie de voz da razão no grupo do BBB 24 formado por ele, Rodriguinho, Nizam e Vinicius. Principalmente quando o corpo e a alimentação de Yasmin Brunet, 35, foi criticado por eles.
Lucas ensaiou uma confissão para Yasmin e tentou pôr limites em Nizam ainda dentro do reality, "mas não foi suficiente", declarou o músico. "Eu sabia que estava completamente errado [aquela conversa sobre o corpo e a alimentação de Yasmin Brunet]".
Então Thaís perguntou o motivo do entrevistado não ter se posicionado. "Frouxidão. Fui frouxo mesmo", disse Pizane sob o aplauso da apresentadora.
Ele evitou o discurso sobre como dentro do BBB a experiência é única, e substituiu por "lá dentro [meu pensamento] era: será que ninguém viu? E se eu falar vai virar uma coisa gigante?"
A ‘treta do espelho’ e as falas pejorativas em relação à cultura de Isabelle Nogueira, 31, serviram para reafirmar a necessidade do brother se posicionar na vida pessoal. "É um comportamento que eu não concordo, que eu não quero para minha vida", comentou o ex-BBB.
Lucas ainda aconselhou a audiência sobre o machismo, "você não pode só concordar, você precisa combater", afirmou o brother que concordou com os motivos da eliminação.

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