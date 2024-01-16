BBB 24: Mãe de Raquele comenta participação da filha: "Não é planta, é coração"

Até brinquei: 'Se com seis votos não acordar, vou entrar aí e te dar um sacudão (risos)'. Ela entrou em um jogo que não vai saber jogar. A Raquele vai ter que aprender se quiser sobreviver ali dentro. Não estou falando para mudar sua essência, nem mudar quem ela é. Só precisa jogar mais.