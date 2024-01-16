BBB 24: Mãe de Raquele comenta participação da filha: "Não é planta, é coração"

A capixaba Raquele, do BBB 24, foi um dos nomes citados na dinâmica "Sincerão", nesta segunda-feira (15). Os brothers e sisters tiveram que responder quatro perguntas sobre o elenco, entre elas, quem é a "planta" do programa. E a doceira de Aracruz acabou sendo apontada para esse título - não muito amigável - dentro do game.
Fora da casa mais vigiada do Brasil, a família de Raquele defende a posição da filha no jogo. Em conversa com o apresentador Will Loyola, da TV Gazeta, Rosinete Cardozo do Nascimento, mãe da capixaba, disse que a estudante de engenharia age conforme suas emoções. Mesmo assim, acredita que ela precisa ter mais agilidade no programa.
“Muitos chamam a Raquele de planta, mas ela não é planta. É coração. A Raquele é aquilo ali, não está fingindo e nem mentindo nada. Espero que continue sendo quem ela é, mas aprendendo a jogar o jogo. Esses dias, assistindo ao programa, falei bem assim: 'Acorda, Raquele'. Foi quando ela levou seis votos”
Até brinquei: 'Se com seis votos não acordar, vou entrar aí e te dar um sacudão (risos)'. Ela entrou em um jogo que não vai saber jogar. A Raquele vai ter que aprender se quiser sobreviver ali dentro. Não estou falando para mudar sua essência, nem mudar quem ela é. Só precisa jogar mais.
Raquele Cardozo foi uma das escolhidas do puxadinho para entrar no BBB 24. A capixaba de 22 anos foi anunciada durante o Fantástico, no dia 7 janeiro, e concorreu a vaga na casa ao lado de 6 mulheres e 7 homens. Diante da participação da filha no reality da Rede Globo, Rosinete disse que esse era o sonho dela.
"Ainda não estou acreditando. Foi tudo muito rápido e há quatro anos ela tenta se inscrever. Ela falava: 'Será que eu vou entrar um dia no BBB, mãe?'. E eu respondia: 'Você vai'. Nunca deixei ela desistir desse sonho. Sempre a apoiei. No dia que a Raquele foi chamada, chorei muito", frisou.