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BBB 24: Veja como foi primeira vez do Sincerão no reality

Entre os brothers definidos, Lucas Henrique, Beatriz, Davi e Lucas Pizane participaram da atividade. Capixaba Raquele foi apontada como sendo "planta" por dois participantes
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 16 de Janeiro de 2024 às 10:45

Davi mantém argumentação durante sincerão exibido no BBB24 nesta segunda (15)
Davi mantém argumentação durante sincerão exibido no BBB24 nesta segunda (15) Crédito: Rede Globo
O líder Lucas Henrique, 29, e os emparedados Beatriz, 23, Davi, 21, e Lucas Pizane, 22, foram os primeiros sincerões do BBB 24. A dinâmica agitou a casa depois que os brothers e a sisters tiveram que responder quatro perguntas sobre o elenco.
1) Quem é o biscoiteiro da casa?
  • Lucas Henrique apontou Beatriz, e disse que foi por conta das festas.
"Se ta achando ruim, tem um botão lindão na sala, aperta e sai". respondeu a sister. "Tem festa quarta-feira, em nome de Jesus, não tem quem me segura".
  • Beatriz apontou Lucas Henrique, como forma de responder ao brother.
  • Davi apontou Nizam, "procura contar vantagem da vida dele, do que ele passou", falou.
  • Lucas Pizane apontou Marcus, "a brincadeira vem para gerar atenção. Pode soar como desrespeito", disse.
2) Quem é a planta da casa?
  • Lucas Henrique apontou Raquele, "sinto que ela está um pouquinho para trás nas informações".
  • Beatriz apontou Vinicius, "vejo uma neutralidade muito grande nele"
  • Davi apontou Lucas Pizane, "se leva muito pelo jogo dos amigos dentro da casa".
  • Pizane respondeu que não joga com o brother.
  • Lucas Pizane apontou Raquele, "não consegui me aproximar dela".
Em tempo: a capixaba Raquele foi apontada como "planta" por dois participantes da brincadeira. Em conversa recente com HZ, Carlos Eduardo, noivo da doceira, disse o contrário, que ela seria mais ativa no jogo. 
3) Qual o pódio de cada um?
  • Lucas Henrique montou assim: ele, Leidy e Vinicius.
  • Beatriz montou assim: ela, Deniziane e Alane.
  • Davi montou assim: ele, Isabelle e Giovanna Lima.
  • Lucas Pizane montou assim: ele, Fernanda e Nizam.
4) Quem não ganha o BBB 24?
Lucas Henrique apontou Davi. "Acabo lendo como prepotência quando você diz que vai voltar do paredão com certeza".
Davi respondeu, "eu tenho confiança no meu jogo. Talvez você tenha uma interpretação totalmente errada de mim. Não acho que seja prepotência".
Beatriz apontou Lucas Henrique. "Pela sua prepotência. Você não me disse que eu te empurrei na festa. Quer apontar o defeito dos outros, mas não chega e fala a real logo".
Lucas Henrique respondeu, "não sou a pessoa que vem para expor meu jogo".
Davi apontou Lucas Henrique, "você é um cara que aponta os defeitos das pessoas, mas não fala. Você não é comunicativo".
Lucas Henrique respondeu outra vez, "não sinto confiança para trocar sobre jogo com você [Davi]".
Lucas Pizane apontou Davi. "A forma como você se posiciona acaba infringindo a linha do desrespeito".
Davi respondeu: "A situação que aconteceu ontem não diz respeito a você. Se você tivesse conversado comigo, você me entenderia. Tem situações que a gente suporta até um certo limite. Você não sentiu na pele o que senti. Você está defendendo seu amigo".

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