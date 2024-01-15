Lucas Bissoli sobre Raquele do BBB 24: "Precisa de tempo para se mostrar"

Lucas Bissoli comenta sobre a participação de Raquele no BBB 24 Crédito: TV Gazeta

O BBB 24 está na segunda semana e muita coisa já aconteceu na casa mais vigiada do Brasil. Apesar disso, para algumas pessoas - e até ex-BBBs - ainda é cedo para poder criar expectativas sobre brothers e sisters. Em conversa com Will Loyola, da TV Gazeta, o capixaba Lucas Bissoli (BBB 22) opinou sobre a participação da doceira Raquele, de Aracruz.

"Está muito no início e é muita gente. Hoje o foco acaba sendo a galera que está no paredão e no líder. Tem a capixaba Raquele. Vi no Twitter que ela está super 'quietinha', mas entendo também. Ela precisa de tempo para se mostrar. Nas provas eu me doava muito. Era para ter tempo de mostrar quem era o 'Barão da Piscadinha'", disse, brincando.

Lucas finalizou dizendo que tudo pode acontecer dentro do jogo. "Se for o destino, ela vai chegar até a final. É muito louco! Uma hora você está bem, mas, uma frase que você diz faz o jogo virar", concluiu o ex-BBB que participou do programa "Tô Por Dentro", da TV Gazeta, apresentado por Loyola.

Raqueli Cardozo, de Aracruz, no BBB 24 Crédito: Divulgação