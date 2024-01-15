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Lucas Bissoli sobre Raquele do BBB 24: "Precisa de tempo para se mostrar"

Ex-BBB capixaba comentou sobre os primeiros dias do reality show da Rede Globo e opinou sobre a participação da doceira de Aracruz
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 15 de Janeiro de 2024 às 15:44

Lucas Bissoli comenta sobre a participação de Raquele no BBB 24
Lucas Bissoli comenta sobre a participação de Raquele no BBB 24 Crédito: TV Gazeta
O BBB 24 está na segunda semana e muita coisa já aconteceu na casa mais vigiada do Brasil. Apesar disso, para algumas pessoas - e até ex-BBBs - ainda é cedo para poder criar expectativas sobre brothers e sisters. Em conversa com Will Loyola, da TV Gazeta, o capixaba Lucas Bissoli (BBB 22) opinou sobre a participação da doceira Raquele, de Aracruz.
"Está muito no início e é muita gente. Hoje o foco acaba sendo a galera que está no paredão e no líder. Tem a capixaba Raquele. Vi no Twitter que ela está super 'quietinha', mas entendo também. Ela precisa de tempo para se mostrar. Nas provas eu me doava muito. Era para ter tempo de mostrar quem era o 'Barão da Piscadinha'", disse, brincando.
Lucas finalizou dizendo que tudo pode acontecer dentro do jogo. "Se for o destino, ela vai chegar até a final. É muito louco! Uma hora você está bem, mas, uma frase que você diz faz o jogo virar", concluiu o ex-BBB que participou do programa "Tô Por Dentro", da TV Gazeta, apresentado por Loyola.
Raquele, de Aracruz, no BBB 24
Raqueli Cardozo, de Aracruz, no BBB 24 Crédito: Divulgação
Neste domingo (15) os participantes formaram o terceiro paredão do BBB 24. A sister Beatriz foi indicada pelo líder Lucas Henrique, e Lucas Pizane recebeu o voto de minerva logo após empatar com Alane na votação da casa. Davi voltou ao paredão após decisão em consenso dos seis brothers que foram vetados da votação. 

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