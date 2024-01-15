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BBB 24

BBB 24: Rodriguinho diz, duas vezes, que bateria em Davi para outros brothers no reality

Ameaças foram feitas nas primeiras horas desta segunda-feira (15)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 15 de Janeiro de 2024 às 09:06

Rodriguinho conversa com Vanessa Lopes depois de ameaçar Davi
Rodriguinho conversa com Vanessa Lopes depois de ameaçar Davi Crédito: Reprodução/Globo
Rodriguinho,45, ameaçou por duas vezes bater em Davi,21, dentro do BBB 24. As declarações foram feitas para diferentes participantes nas primeiras horas desta segunda-feira (15), mas o motorista emparedado não ficou sabendo até então.
A primeira bravata aconteceu minutos depois da transmissão ao vivo da Globo terminar. Nizam, 32, havia pedido para os brothers dormirem junto com ele depois da briga com Davi sobre paredão.
"Vamo arrebentar logo. E, eu vou bater nele", disse o brother, enquanto ria, para MC Bin Laden, Lucas Henrique e Nizam interromperam Rodriguinho e disseram em coro para ele não fazer isso.
"O que? Ô negão se você vier aqui...eu tava vendo ele indo e vindo aqui do meu lado. Se vem meu velho é uma voadora na cara. Não estou nem ai. [Vou] ser o primeiro cara que bateu no outro dentro do BBB. Preciso ter medo de nada não, negão. Tá maluco", afirmou para o mesmo grupo, mas sem sorrisos.
Por volta das 4h50, o brother repetiu a ameaça, mas dessa vez no quarto rosa. Ele fez as declarações na presença de Nizam, Lucas Pizane, Vanessa Lopes, Beatriz e Leidy.
"Bato nele. Jogo ele lá para cima e depois eu saio [do BBB]".
A desavença entre Rodriguinho e Davi começou na primeira votação. O participante puxadinho votou no camarote. O músico ganhou o líder no outro paredão e colocou o motorista direto na berlinda.
Davi disse que Rodriguinho era um jogador fraco durante sua defesa no segundo paredão dess edição. Eles chegaram a conversar na festa deste sábado (13) e, inclusive, Davi cortou o cabelo de Rodriguinho.
A ação não foi suficiente para evitar que um grupo formado pelo pagodeiro, Nizam, Matteus, Lucas Luigi, Raquele e Juninho indicasse o brother Davi direto para o paredão. E nem que as bravatas fossem feitas.

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