Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Reality

BBB 24: Lucas Henrique é o novo líder do reality

Brother ganha a liderança em mais uma noite cheia de dinâmicas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 15 de Janeiro de 2024 às 08:23

Lucas Henrique é o terceiro líder do BBB 24
Lucas Henrique é o terceiro líder do BBB 24 Crédito: Fábio Rocha/Globo
Lucas Capoeira, 29, é o novo líder do BBB 24. A prova pela coroa aconteceu neste domingo (15), depois do segundo paredão da edição e antes da terceira votação para formar o paredão.
A dinâmica para conquistar a liderança era de sorte. Primeiro os participantes escolheram entre a letra A e B. A pergunta era sobre a origem do samba, que nasceu na Bahia, e os participantes que escolheram a letra A, sem saber da pergunta, seguiram para a outra fase.
A segunda etapa foi parecida, mas a pergunta era sobre qual a melhor refeição para um atleta se alimentar antes de uma competição. A resposta era macarrão com molho de tomate, que correspondeu à alternativa A.
Os seis que sobraram foram Davi, Vinicius, Yasmin, Wanessa, Michel e Lucas Capoeira. E, novamente, o formato se manteve. A pergunta da vez foi sobre quando as mulheres conquistaram o direito de cursar faculdade no Brasil. A resposta correta é 1879, que correspondia à letra B.
No final ficaram Michel, Wanessa Camargo e Lucas Capoeira. O formato mudou nessa etapa e o trio pode ver a pergunta antes de escolher seu cartão com a resposta, mas houve um sorteio para decidir a ordem em que cada um escolhia as letras.
A pergunta era sobre quanto de energia elétrica é necessário para manter abastecer o maior festival do mundo, com mais de 100 mil pessoas. A resposta era B, que correspondia à energia usada para abastecer7 mil casas por um mês, e Lucas Capoeira ficou com a coroa.

Veja Também

Como as cores da Casa do BBB 24 podem influenciar no jogo

BBB 24: Brothers fazem novos comentários sobre corpo de Yasmin Brunet e são criticados

Wanessa Camargo diz que ficou endividada por entrar no BBB 24: "Tive que cancelar show"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB Bbb24
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026
Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados