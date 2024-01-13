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Reality show

Como as cores da Casa do BBB 24 podem influenciar no jogo

Com base na Cromoterapia, analisamos as cores predominantes da Casa mais vigiada do Brasil e contamos o que elas indicam
Personare

Personare

Publicado em 13 de Janeiro de 2024 às 16:28

Como as cores da Casa do BBB 24 podem influenciar no jogo
Como as cores da Casa do BBB 24 podem influenciar no jogo Crédito: Personare
Além de saber quem serão os participantes, uma das maiores curiosidades quando começa o BBB é como será a Casa. E como tudo no reality, nada é por acaso ou meramente decorativo. Você sabia que as cores da Casa do BBB 24 podem influenciar no jogo?
Pensa só: é melhor dormir num quarto todo vermelho ou num azul claro? É mais divertida uma festa com paredes brancas ou em tons escuros? É porque as cores exercem influência no nosso humor, bem-estar e energia — entenda mais aqui sobre o significado das cores.
Pensando nisso, desvendamos a seguir como as cores da Casa do BBB 24 podem influenciar no jogo. Com base na Cromoterapia, que estuda a energia das cores, analisamos as cores predominantes da Casa mais vigiada do Brasil e contamos o que elas indicam. 
Já viu as previsões astrológicas para o BBB 24? Te contamos tudo aqui.

Como as cores do BBB 24 podem influenciar no jogo

A Cromoterapia tem como base as sete cores do arco-íris. São elas: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, índigo e violeta. No dia a dia, as cores pode ajudar (ou não) a melhorar humor e a sua energia.
Isso porque cada cor tem uma vibração energética diferente e, à medida que se propagam em algum ambiente, causam efeitos nesse espaço e pessoa.
A decoração do BBB 24 chama atenção pela quantidade de cores e misturas em cada cômodo. Então, vejamos a análise de cada um a seguir.
  • Cores da Sala
A sala, com sua biblioteca de castelo, é muito charmosa. A presença da madeira, como representação de uma estante de livros na cor marrom, traz segurança e estabilidade. Justamente no ambiente onde muitas decisões importantes são tomadas, como a hora das votações.
O sofá vermelho, em um tom vibrante e forte, traz muita energia, o que pode estimular brigas e tretas. Porém, o azul de fundo traz calma e tranquilidade, o pode amenizar a tensão.
  • Banheiro
O banheiro também apresenta a cor marrom, representada pela madeira, e muito verde, que remete à serenidade, tranquilidade e equilíbrio. Nesse sentido, a sensação de elementos da natureza cria um ambiente de paz e calma.
  • Confessionário
Novamente, encontramos elementos na cor verde, pois é um local que exige serenidade e equilíbrio para tomada de decisões importantes. Os tons de cinza sugerem imparcialidade, enquanto o dourado adiciona brilho e força.
Aliás, você já leu sobre a teoria de que usar verde engravida? Saiba tudo aqui!
  • Cozinha Xepa
A cozinha da Xepa – como é chamado o grupo com menos estalecas (moeda vigente no BBB) – lembra muito um balcão ou uma adega, trazendo um ar rústico. Mais uma vez, a madeira e a cor marrom estão presentes, proporcionando segurança, estabilidade, aconchego e conforto.
  • Cozinha Vip
Já a cozinha do grupo mais “rico” no BBB é diversificada em cores, com tons de verde, amarelo, laranja e azul em duas tonalidades (claro e mais escuro), trazendo muita energia e descontração. 
O laranja estimula o apetite, o amarelo aumenta a concentração e a criatividade na hora do preparo das refeições, enquanto o verde e o azul promovem tranquilidade e equilíbrio, criando um ambiente harmonioso.
  • Quartos
Os quartos chamam a atenção por serem coloridos, com muitos elementos e cores fortes, criando um cenário que lembra uma cena de um filme infantil, repleto de magia.
  • Quarto Fada
Apresenta elementos suaves nas cores rosa, lilás, azul e um pouco de laranja. O rosa (a cor do ano 2024) é essencial para bons relacionamentos e boa comunicação, enquanto o azul traz calma e tranquilidade para uma boa noite de sono. 
As paredes em tom lilás e laranja podem perturbar o sono dos participantes, e o cinza é uma cor neutra que pode deixar as pessoas mais caladas.
  • Quarto Gnomo
Aqui, a sensação é de estar em uma casa na floresta, com as cores dominantes sendo o marrom e o verde, e uma das paredes na cor azul. Isso proporciona uma sensação de acolhimento e bem-estar. Eu diria que é o melhor quarto para descansar.
  • Quarto do Líder
A cor predominante é o preto, que não é uma cor favorável para usarmos em um quarto, pois traz uma sensação de peso. Além disso, o laranja também é uma cor que estimula, o que não favorece o descanso.
A única cor favorável no ambiente é o verde, por trazer serenidade e calma. Porém, forma como as cores foram usadas e misturadas podem atrapalhar o descanso nesse quarto.
Por que muitas pessoas gostam do preto e outras não? Afinal, usar preto no Ano Novo dá azar? Entenda aqui!
  • Área externa
Sempre em tons de azul, trazendo paz, tranquilidade e calma. Mais uma vez, a presença da madeira nas cores marrom e verde contribui para equilíbrio e serenidade.
  • Academia
A academia tem a aparência de um jogo de vídeo game, com cores vibrantes, destacando-se o azul. No entanto, os tons terrosos e a madeira estão presentes. Faltam as cores mais quentes, como o vermelho ou o laranja, que são estimulantes e importantes para a atividade física.
  • Big fone
Novamente, neste ambiente, temos a sensação de estar em um desenho animado, com muitas cores e interatividade, onde as pessoas podem se sentir confortáveis e se divertir.
Você sabia que tem uma cor que pode te ajudar a atingir suas metas em 2024? Descubra aqui!

Qual a sua expectativa para o BBB 24?

Pela Cromoterapia, fica evidente a presença do verde, por meio de elementos naturais, e do marrom, na cor da madeira, em quase todos os ambientes, que tendem a ser tons legais para um clima agradável. 
No entanto, os quartos não são espaços muito favoráveis para o descanso, a sala tem um toque de treta e a quantidade de cores pode dar uma bagunçada no humor dos participantes. Será interessante ver como essas cores afetarão esta nova edição do programa. Vamos espiar!
  • Solange Lima: Terapeuta integrativa e numeróloga. Utiliza técnicas como Florais, Aromaterapia, Cromoterapia e Reiki. Realiza atendimentos online. E-mail: [email protected]

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