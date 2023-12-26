Quais são as previsões em comum da astrologia, numerologia e tarô para 2024?

Vejas as previsões conjuntas que aparecem na astrologia, numerologia e tarô - Amal S/Unsplash Crédito: Amal S/Unsplash

Algumas pessoas confiam mais nas previsões astrológicas, enquanto outras se identificam com a Numerologia, e há aqueles que preferem o tarô. No entanto, neste artigo, decidimos unir esses estudos e compartilhar algumas previsões em comum da astrologia, numerologia e tarô para 2024.

Segundo a visão da astróloga Vanessa Tuleski, do numerólogo Yub Miranda e dos tarólogos Leo Chioda e Alex Leptletier, parece que teremos um primeiro semestre mais tranquilo, seguido de um segundo semestre desafiador. Além disso, parece que escândalos relacionados à justiça, violência e disputas de poder marcarão o ano.

A seguir, falamos das coincidências e previsões que astrologia, tarô e numerologia confirmam para 2024.

EMPODERAMENTO PESSOAL

Astrologia: O primeiro semestre destaca oportunidades para aumentar o poder financeiro e pessoal, aproveitando impulsos com moderação.

Numerologia: O número 8, associado ao poder e à competência, enfatiza a importância de assumir o poder pessoal e tomar decisões responsáveis.

Tarô: A carta A Justiça destaca a responsabilidade em todas as áreas da vida e ressalta as consequências das ações, enfatizando o poder pessoal.

PROSPERIDADE FINANCEIRA

Astrologia: O primeiro semestre é marcado pela busca de prosperidade e estabilidade financeira, com mais oportunidades de crescimento.

Numerologia: O número 8 está relacionado à estabilidade material e ao reconhecimento, destacando a importância das finanças.

Tarô: A Justiça simboliza a busca pelo equilíbrio, incluindo o equilíbrio financeiro e material.

MODERNIZAÇÃO E MUDANÇAS TECNOLÓGICAS

Astrologia: Plutão em aquário promove a modernização impulsionada pela tecnologia e avanços científicos.

Numerologia: O número 8 também está relacionado ao progresso, enfatizando a ênfase na modernização.

Tarô: A Justiça convida a recalibrar as perspectivas de vida, o que pode incluir adaptação às mudanças tecnológicas.

CONSEQUÊNCIAS DAS AÇÕES

Astrologia: O ano pede equilíbrio entre gastos e ganhos, refletindo-se especialmente no segundo semestre.

Numerologia: A Numerologia destaca que as ações terão consequências visíveis em 2024, tornando tudo mais explícito.

Tarô: A Justiça simboliza a clareza nas consequências das ações, enfatizando o ajustamento e a busca pelos direitos e deveres.

REFLEXÃO E EQUILÍBRIO

Astrologia: O segundo semestre sugere uma atenção maior às questões emocionais e a necessidade de cuidar do bem-estar emocional como fator de equilíbrio.

Numerologia: O excesso de ambição do 8 pode gerar desequilíbrio nas relações, destacando a importância da moderação.

Tarô: A Justiça convida a uma pausa para reavaliar o caminho percorrido e redefinir metas futuras, enfatizando o equilíbrio.

JUSTIÇA

Astrologia: Os eclipses de 2024 convidam a refletir sobre o equilíbrio e a justiça nas relações.

Numerologia: O número 8 está associado à justiça e às leis, indicando um foco nas questões legais e na reforma das leis.

Tarô: A carta de 2024 transcende a mera aplicação das leis e regras, convidando ao ajustamento e à busca pelos direitos e deveres.

DESAFIOS NO 2º SEMESTRE

Astrologia: O segundo semestre de 2024 exige organização e resiliência, enfatizando a necessidade de assumir responsabilidades e planejar adequadamente.

Numerologia: Embora a Numerologia não faça uma distinção clara entre os semestres, aponta que 2024 demandará grandes ambições, com perseverança e capacidade de ajustar estratégias ao longo do ano.