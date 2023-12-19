Vai chegando o fim de ano e muita gente procura por práticas para impulsionar suas metas para o novo ciclo. Nem as celebridades escapam das superstições de Ano Novo!
Nós pesquisamos algumas práticas feitas por atrizes, cantoras e apresentadoras e fomos atrás para saber se funcionam mesmo e por quê.
Consultamos especialistas do Personare de diferentes áreas, desde terapeutas energéticos e cromoterapeutas até especialistas em imagem, e te contamos a seguir se as superstições de Ano Novo das famosas funcionam.
Desde já, fica o aviso: ritual é coisa séria! Trata-se de uma cerimônia sagrada, geralmente liderada por uma pessoa iniciada para o ato. Mas existem práticas que podemos aprender e fazer em casa, na praia ou onde estivermos para potencializar nossas metas e objetivos.
Por falar em metas, confira aqui se as suas estão alinhadas com as suas previsões para 2024!
O que faz uma prática ritualística funcionar
Além dos elementos e do passo a passo de cada ritual, vale a pena ter em mente o poder de foco e conexão que cada um carrega.
“A mente tem a incrível capacidade de atrair para a nossa vida tudo aquilo que está preenchendo o nosso pensamento. Tudo que conseguimos imaginar e acreditar, a mente consegue criar. Mas o que vale mesmo é o poder da intenção”, explica Mariana Hein.
Por isso, segundo ela, superstições e simpatias “não têm contraindicação”. Porém, também não fazem milagre.
“Não basta fazê-la e esperar que as coisas na sua vida aconteçam como mágica. Você precisa agir”, alerta a especialista.
Quais superstições de Ano Novo das famosas funcionam?
A seguir, a gente te conta como são os rituais para prosperidade da Luciana Gimenez, a cor escolhida pela Flávia Alessandra, os banhos Gabi Lopes e muito mais, com a explicação especializada de cada prática.
Lingerie da cor do ano para Flávia Alessandra
Ritual: a atriz contou que usa uma lingerie da cor que vai reger o ano, para conquistar suas metas no ciclo.
Funciona? SIM!
Explicação: Essa é uma prática realmente eficiente! Segundo a cromoterapeuta Solange Lima, a cor do ano de 2024 é o Rosa, com base na Numerologia (vamos viver um Ano 8) e na cor corresponde ao número do ano (que é o rosa).
E essa cor tem o poder energético de melhorar a comunicação nos relacionamentos, trazer afetividade e ainda curar mágoas.
Banho de ervas e sal grosso de Gabi Lopes
Ritual: a influenciadora disse que faz limpeza com banho de ervas e uma limpeza mais profunda com sal grosso.
Funciona? SIM!
Mapa Numerológico para Flávia Reis
Ritual: a comediante disse que o Mapa Numerológico para saber as vibrações para o novo ano e ainda usa a cor relativa ao número do seu ano.
Funciona? SIM!
Explicação: De acordo com o numerólogo Yub Miranda, cada ano é regido por um número, que fornece as tendências coletivas, mas cada pessoa tem seu próprio número regente do ano.
Com base nesse número, você pode descobrir aqui qual sua cor pro Ano Novo e expandir seu potencial no ciclo.
Ritual da prosperidade de Luciana Gimenez
Ritual: A apresentadora Luciana Gimenez realiza um ritual de prosperidade escrevendo uma lista de desejos para o próximo ano e outra de agradecimento pelo ano que passou. Ela coloca mel nas duas listas e adiciona sementes de romã, além de cruzar com dois pedacinhos de canela.
Funciona? SIM!
A combinação destes elementos reflete a intenção de atrair boas energias e prosperidade para o ano novo. Mas não existe milagre, lembre disso. É preciso agir!
Sem look escuro para Erika Januza
Ritual: a atriz contou que passa o réveillon com cores que remetem às boas energias, como amarelo, branco ou vermelho, mas nunca de roupa escura.
Funciona? DEPENDE!
Explicação: As cores são super importantes para você relacionar suas intenções e suas metas, segundo Solange Lima. Vermelho com paixão, laranja com prosperidade, verde para serenidade – veja aqui o significado de todas as cores de ano novo.
Porém, quanto a usar roupas escuras, a cromoterapeuta explica que não existe nenhuma cor ruim. Todas as cores são favoráveis e têm sua energia com qualidades. Usar roupa preta no Ano Novo, por exemplo, vibra poder, requinte e sofisticação. Por isso, confira o significado das cores e escolha segundo as suas metas!
7 ondinhas para Luisa Mell
Ritual: a ativista contou que pula as sete ondas, fazendo um pedido para cada uma.
Funciona? DEPENDE!
Explicação: Segundo Mari Hein, quem pula sete ondas do mar, pode ser protegido por Iemanjá e receber de volta purificação e forças para vencer os obstáculos no novo ano. O número 7 faz sentido para a Umbanda, pois representa Exu, que é filho de Iemanjá. Além disso, os sete pulos seriam uma representação de pedidos feitos para orixás diferentes
Aline Lang ainda acrescenta que a água tem poderes ligados à flexibilidade, ao equilíbrio e à cura emocional. Por isso, o contato com o mar pode ajudar a equilibrar suas emoções para começar o novo ciclo.
Comer lentilha para Ana Maria Braga
Ritual: a apresentadora se posiciona em algum lugar bem alto para comer lentilha sem os pés no chão, com o objetivo de atrair sorte e dinheiro.
Funciona? DEPENDE!
Explicação: A lentilha é associada à prosperidade e à riqueza em muitas culturas. O gesto de comer lentilhas do alto é um símbolo de elevar os desejos e intenções, buscando atrair sorte e prosperidade para o ano que se inicia.
Porém, Simone Kobayashi ressalta mais uma vez que não existe milagre. Mais importante do que sentar no alto é elevar seus pensamentos e vibrações. O campo energético pode guiar você como uma bússola aonde quer chegar.
Calcinha branca para Marina Ruy Barbosa
Ritual: a atriz Marina Ruy Barbosa passa a virada ao lado das pessoas que ama e usa calcinha branca para atrair paz.
Funciona? SIM!
Na Cromoterapia, conforme Solange, o branco não tem função terapêutica. Porém, como representa a luz, a junção de todas as cores, a cor branca remete à pureza, à perfeição e à paz. Veja mais aqui sobre a cor da calcinha no Ano Novo.
Acender vela, segundo Angélica
Ritual: a apresentadora contou que pede saúde e acende uma velinha no Ano Novo, pedindo proteção.
Funciona? SIM!
Explicação: De acordo com Aline Lang, quando acendemos uma vela, ativamos o elemento Fogo, que representa vontade e ação. Por isso, a vela tem o poder de ativar a intenção, assim como purificar, transmutar, trazer paixão e motivação, além de destruição.
Roupa nova para Mara Maravilha
Ritual: a cantora contou que usa roupa nova e colorida e, se tiver brilho, melhor ainda!
Funciona? DEPENDE!
Explicação: conforme Danielle Olivieri, a ideia de não usar as mesmas peças é uma herança do governo de Napoleão Bonaparte, no início do século XIX, que visava proteger e desenvolver a indústria têxtil de seu país.
Atualmente, esse conceito não funciona e não cabe mais. Cada pessoa deve usar o que couber no seu bolso. Caso repita roupa, a dica é apostar em acessórios. Quanto ao brilho, vai do gosto de cada um. Não tem relação com prosperidade, mas com a imagem que você quer transmitir.
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