Banho de ervas e sal grosso funciona? Crédito: Foto de Monstera Production

Nós pesquisamos algumas práticas feitas por atrizes, cantoras e apresentadoras e fomos atrás para saber se funcionam mesmo e por quê.

Consultamos especialistas do Personare de diferentes áreas, desde terapeutas energéticos e cromoterapeutas até especialistas em imagem, e te contamos a seguir se as superstições de Ano Novo das famosas funcionam.

Desde já, fica o aviso: ritual é coisa séria! Trata-se de uma cerimônia sagrada, geralmente liderada por uma pessoa iniciada para o ato. Mas existem práticas que podemos aprender e fazer em casa, na praia ou onde estivermos para potencializar nossas metas e objetivos.

O que faz uma prática ritualística funcionar

Além dos elementos e do passo a passo de cada ritual, vale a pena ter em mente o poder de foco e conexão que cada um carrega.

“A mente tem a incrível capacidade de atrair para a nossa vida tudo aquilo que está preenchendo o nosso pensamento. Tudo que conseguimos imaginar e acreditar, a mente consegue criar. Mas o que vale mesmo é o poder da intenção”, explica Mariana Hein.

Por isso, segundo ela, superstições e simpatias “não têm contraindicação”. Porém, também não fazem milagre.

“Não basta fazê-la e esperar que as coisas na sua vida aconteçam como mágica. Você precisa agir”, alerta a especialista.

Quais superstições de Ano Novo das famosas funcionam?

A seguir, a gente te conta como são os rituais para prosperidade da Luciana Gimenez, a cor escolhida pela Flávia Alessandra, os banhos Gabi Lopes e muito mais, com a explicação especializada de cada prática.

Lingerie da cor do ano para Flávia Alessandra

Ritual: a atriz contou que usa uma lingerie da cor que vai reger o ano, para conquistar suas metas no ciclo.

Funciona? SIM!

E essa cor tem o poder energético de melhorar a comunicação nos relacionamentos, trazer afetividade e ainda curar mágoas.

Banho de ervas e sal grosso de Gabi Lopes

Ritual: a influenciadora disse que faz limpeza com banho de ervas e uma limpeza mais profunda com sal grosso.

Funciona? SIM!

Mapa Numerológico para Flávia Reis

Ritual: a comediante disse que o Mapa Numerológico para saber as vibrações para o novo ano e ainda usa a cor relativa ao número do seu ano.

Funciona? SIM!

Explicação: De acordo com o numerólogo Yub Miranda, cada ano é regido por um número, que fornece as tendências coletivas, mas cada pessoa tem seu próprio número regente do ano.

Ritual da prosperidade de Luciana Gimenez

Ritual: A apresentadora Luciana Gimenez realiza um ritual de prosperidade escrevendo uma lista de desejos para o próximo ano e outra de agradecimento pelo ano que passou. Ela coloca mel nas duas listas e adiciona sementes de romã, além de cruzar com dois pedacinhos de canela.

Funciona? SIM!

A combinação destes elementos reflete a intenção de atrair boas energias e prosperidade para o ano novo. Mas não existe milagre, lembre disso. É preciso agir!

Sem look escuro para Erika Januza

Ritual: a atriz contou que passa o réveillon com cores que remetem às boas energias, como amarelo, branco ou vermelho, mas nunca de roupa escura.

Funciona? DEPENDE!

Porém, quanto a usar roupas escuras, a cromoterapeuta explica que não existe nenhuma cor ruim. Todas as cores são favoráveis e têm sua energia com qualidades. Usar roupa preta no Ano Novo, por exemplo, vibra poder, requinte e sofisticação. Por isso, confira o significado das cores e escolha segundo as suas metas!

7 ondinhas para Luisa Mell

Ritual: a ativista contou que pula as sete ondas, fazendo um pedido para cada uma.

Funciona? DEPENDE!

Aline Lang ainda acrescenta que a água tem poderes ligados à flexibilidade, ao equilíbrio e à cura emocional. Por isso, o contato com o mar pode ajudar a equilibrar suas emoções para começar o novo ciclo.

Comer lentilha para Ana Maria Braga

Ritual: a apresentadora se posiciona em algum lugar bem alto para comer lentilha sem os pés no chão, com o objetivo de atrair sorte e dinheiro.

Funciona? DEPENDE!

Explicação: A lentilha é associada à prosperidade e à riqueza em muitas culturas. O gesto de comer lentilhas do alto é um símbolo de elevar os desejos e intenções, buscando atrair sorte e prosperidade para o ano que se inicia.

Calcinha branca para Marina Ruy Barbosa

Ritual: a atriz Marina Ruy Barbosa passa a virada ao lado das pessoas que ama e usa calcinha branca para atrair paz.

Funciona? SIM!

Na Cromoterapia, conforme Solange, o branco não tem função terapêutica. Porém, como representa a luz, a junção de todas as cores, a cor branca remete à pureza, à perfeição e à paz. Veja mais aqui sobre a cor da calcinha no Ano Novo.

Acender vela, segundo Angélica

Ritual: a apresentadora contou que pede saúde e acende uma velinha no Ano Novo, pedindo proteção.

Funciona? SIM!

Explicação: De acordo com Aline Lang, quando acendemos uma vela, ativamos o elemento Fogo, que representa vontade e ação. Por isso, a vela tem o poder de ativar a intenção, assim como purificar, transmutar, trazer paixão e motivação, além de destruição.

Roupa nova para Mara Maravilha

Ritual: a cantora contou que usa roupa nova e colorida e, se tiver brilho, melhor ainda!

Funciona? DEPENDE!

Explicação: conforme Danielle Olivieri, a ideia de não usar as mesmas peças é uma herança do governo de Napoleão Bonaparte, no início do século XIX, que visava proteger e desenvolver a indústria têxtil de seu país.

Atualmente, esse conceito não funciona e não cabe mais. Cada pessoa deve usar o que couber no seu bolso. Caso repita roupa, a dica é apostar em acessórios. Quanto ao brilho, vai do gosto de cada um. Não tem relação com prosperidade, mas com a imagem que você quer transmitir.