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As superstições de Ano Novo das famosas funcionam?

Especialistas do Personare analisaram as superstições de Ano Novo das famosas e contam a verdade por trás das práticas
Personare

Personare

Publicado em 19 de Dezembro de 2023 às 09:06

Banho de ervas e sal grosso funciona?
Banho de ervas e sal grosso funciona? Crédito: Foto de Monstera Production
Vai chegando o fim de ano e muita gente procura por práticas para impulsionar suas metas para o novo ciclo. Nem as celebridades escapam das superstições de Ano Novo!
Nós pesquisamos algumas práticas feitas por atrizes, cantoras e apresentadoras e fomos atrás para saber se funcionam mesmo e por quê.
Consultamos especialistas do Personare de diferentes áreas, desde terapeutas energéticos e cromoterapeutas até especialistas em imagem, e te contamos a seguir se as superstições de Ano Novo das famosas funcionam.
Desde já, fica o aviso: ritual é coisa séria! Trata-se de uma cerimônia sagrada, geralmente liderada por uma pessoa iniciada para o ato. Mas existem práticas que podemos aprender e fazer em casa, na praia ou onde estivermos para potencializar nossas metas e objetivos.
Por falar em metas, confira aqui se as suas estão alinhadas com as suas previsões para 2024!

O que faz uma prática ritualística funcionar

Além dos elementos e do passo a passo de cada ritual, vale a pena ter em mente o poder de foco e conexão que cada um carrega.
“A mente tem a incrível capacidade de atrair para a nossa vida tudo aquilo que está preenchendo o nosso pensamento. Tudo que conseguimos imaginar e acreditar, a mente consegue criar. Mas o que vale mesmo é o poder da intenção”, explica Mariana Hein.
Por isso, segundo ela, superstições e simpatias “não têm contraindicação”. Porém, também não fazem milagre.
“Não basta fazê-la e esperar que as coisas na sua vida aconteçam como mágica. Você precisa agir”, alerta a especialista.

Quais superstições de Ano Novo das famosas funcionam?

A seguir, a gente te conta como são os rituais para prosperidade da Luciana Gimenez, a cor escolhida pela Flávia Alessandra, os banhos Gabi Lopes e muito mais, com a explicação especializada de cada prática.
Lingerie da cor do ano para Flávia Alessandra
Ritual: a atriz contou que usa uma lingerie da cor que vai reger o ano, para conquistar suas metas no ciclo.
Funciona? SIM!
Explicação: Essa é uma prática realmente eficiente! Segundo a cromoterapeuta Solange Lima, a cor do ano de 2024 é o Rosa, com base na Numerologia (vamos viver um Ano 8) e na cor corresponde ao número do ano (que é o rosa).
E essa cor tem o poder energético de melhorar a comunicação nos relacionamentos, trazer afetividade e ainda curar mágoas.
Banho de ervas e sal grosso de Gabi Lopes
Ritual: a influenciadora disse que faz limpeza com banho de ervas e uma limpeza mais profunda com sal grosso.
Funciona? SIM!
Conforme a terapeuta Simone Kobayashi, o sal grosso tem a propriedade de absorver toda e qualquer energia negativa acumulada, enquanto as ervas são uma forma natural e poderosa de nos proteger e blindar da negatividade.
Veja aqui o guia de plantas e ervas para proteger sua energia para fazer o seu banho neste Ano Novo.
Mapa Numerológico para Flávia Reis
Ritual: a comediante disse que o Mapa Numerológico para saber as vibrações para o novo ano e ainda usa a cor relativa ao número do seu ano.
Funciona? SIM!
Explicação: De acordo com o numerólogo Yub Miranda, cada ano é regido por um número, que fornece as tendências coletivas, mas cada pessoa tem seu próprio número regente do ano.
O Mapa Numerológico do Ano (que você pode fazer gratuitamente aqui) revela o seu Ano Pessoal e, através dele, você pode entender o que é essencial, o que é potente e o que pode ser desafiante entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2024 na sua vida.
Com base nesse número, você pode descobrir aqui qual sua cor pro Ano Novo e expandir seu potencial no ciclo.
Ritual da prosperidade de Luciana Gimenez
Ritual: A apresentadora Luciana Gimenez realiza um ritual de prosperidade escrevendo uma lista de desejos para o próximo ano e outra de agradecimento pelo ano que passou. Ela coloca mel nas duas listas e adiciona sementes de romã, além de cruzar com dois pedacinhos de canela.
Funciona? SIM!
Explicação: Segundo a terapeuta energética Aline Lang, esse ritual combina elementos simbólicos que representam prosperidade e gratidão. O mel é conhecido por atrair doçura e abundância, enquanto as sementes de romã simbolizam fertilidade e prosperidade. Já a canela é um atrator de prosperidade.
A combinação destes elementos reflete a intenção de atrair boas energias e prosperidade para o ano novo. Mas não existe milagre, lembre disso. É preciso agir!
Sem look escuro para Erika Januza
Ritual: a atriz contou que passa o réveillon com cores que remetem às boas energias, como amarelo, branco ou vermelho, mas nunca de roupa escura.
Funciona? DEPENDE!
Explicação: As cores são super importantes para você relacionar suas intenções e suas metas, segundo Solange Lima. Vermelho com paixão, laranja com prosperidade, verde para serenidade – veja aqui o significado de todas as cores de ano novo.
Porém, quanto a usar roupas escuras, a cromoterapeuta explica que não existe nenhuma cor ruim. Todas as cores são favoráveis e têm sua energia com qualidades. Usar roupa preta no Ano Novo, por exemplo, vibra poder, requinte e sofisticação. Por isso, confira o significado das cores e escolha segundo as suas metas!
7 ondinhas para Luisa Mell
Ritual: a ativista contou que pula as sete ondas, fazendo um pedido para cada uma.
Funciona? DEPENDE!
Explicação: Segundo Mari Hein, quem pula sete ondas do mar, pode ser protegido por Iemanjá e receber de volta purificação e forças para vencer os obstáculos no novo ano. O número 7 faz sentido para a Umbanda, pois representa Exu, que é filho de Iemanjá. Além disso, os sete pulos seriam uma representação de pedidos feitos para orixás diferentes
Aline Lang ainda acrescenta que a água tem poderes ligados à flexibilidade, ao equilíbrio e à cura emocional. Por isso, o contato com o mar pode ajudar a equilibrar suas emoções para começar o novo ciclo.
Comer lentilha para Ana Maria Braga
Ritual: a apresentadora se posiciona em algum lugar bem alto para comer lentilha sem os pés no chão, com o objetivo de atrair sorte e dinheiro.
Funciona? DEPENDE!
Explicação: A lentilha é associada à prosperidade e à riqueza em muitas culturas. O gesto de comer lentilhas do alto é um símbolo de elevar os desejos e intenções, buscando atrair sorte e prosperidade para o ano que se inicia.
Porém, Simone Kobayashi ressalta mais uma vez que não existe milagre. Mais importante do que sentar no alto é elevar seus pensamentos e vibrações. O campo energético pode guiar você como uma bússola aonde quer chegar.
Calcinha branca para Marina Ruy Barbosa
Ritual: a atriz Marina Ruy Barbosa passa a virada ao lado das pessoas que ama e usa calcinha branca para atrair paz.
Funciona? SIM!
Explicação: Segundo a consultora de imagem Danielle Olivieri, a tradição de usar branco no Ano Novo surgiu por influência das religiões afro-brasileiras. Fiéis da umbanda e do candomblé, por exemplo, utilizam roupas brancas em homenagem a Iemanjá, mãe de todos os orixás.
Na Cromoterapia, conforme Solange, o branco não tem função terapêutica. Porém, como representa a luz, a junção de todas as cores, a cor branca remete à pureza, à perfeição e à paz. Veja mais aqui sobre a cor da calcinha no Ano Novo.

Acender vela, segundo Angélica

Ritual: a apresentadora contou que pede saúde e acende uma velinha no Ano Novo, pedindo proteção.
Funciona? SIM!
Explicação: De acordo com Aline Lang, quando acendemos uma vela, ativamos o elemento Fogo, que representa vontade e ação. Por isso, a vela tem o poder de ativar a intenção, assim como purificar, transmutar, trazer paixão e motivação, além de destruição.
É por isso que a terapeuta Regina Restelli afirma que é preciso ter muito cuidado, respeito e responsabilidade ao acender velas. Além de evitar acidentes, o fogo simboliza o sagrado e pode queimar tudo, inclusive o que não queremos. Por isso, deve ser usado com parcimônia e reverência.
Roupa nova para Mara Maravilha
Ritual: a cantora contou que usa roupa nova e colorida e, se tiver brilho, melhor ainda!
Funciona? DEPENDE!
Explicação: conforme Danielle Olivieri, a ideia de não usar as mesmas peças é uma herança do governo de Napoleão Bonaparte, no início do século XIX, que visava proteger e desenvolver a indústria têxtil de seu país.
Atualmente, esse conceito não funciona e não cabe mais. Cada pessoa deve usar o que couber no seu bolso. Caso repita roupa, a dica é apostar em acessórios. Quanto ao brilho, vai do gosto de cada um. Não tem relação com prosperidade, mas com a imagem que você quer transmitir.
PersonareA equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e [email protected]

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