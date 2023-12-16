Eclipses do ano podem impactar o amor e as relações Crédito: Personare

Neste artigo, te contamos em quais signos vão ocorrer os Eclipses do ano, o que cada um pode representar, principalmente no amor, e como você pode ver as previsões personalizadas para sua vida.

Os Eclipses do ano e os signos

Eclipse Lunar em Libra

No dia 25 de março de 2024, teremos um Eclipse Lunar no signo de Libra, conhecido por representar equilíbrio e relações. É uma continuação do eclipse anterior nesse signo, que aconteceu dia 14/10/2023.

O primeiro eclipse de 2024 nos desafia a questionar a solidez de nossos relacionamentos. Nesse sentido, seremos convidados a avaliar se estamos recebendo a satisfação e a reciprocidade que desejamos em nossos relacionamentos.

Além disso, a parte prática deles se tornará crucial, destacada pela conjunção entre Vênus e Saturno. É um momento de introspecção sobre nossas parcerias.

Eclipse Solar em Áries

O segundo eclipse de 2024 nos lembra da importância de manter nossa identidade individual em um relacionamento. Enquanto o amor e o compromisso são fundamentais, também é vital preservar nosso senso de autonomia.

Além disso, com Marte em conjunção com Saturno, seremos desafiados a desenvolver nossa resiliência para alcançar nossos objetivos pessoais.

Eclipse Lunar em Peixes

Em 17 de setembro, teremos um Eclipse Lunar em Peixes, marcando um momento de grande necessidade de compreensão e empatia nos relacionamentos.

Problemas nas relações podem começar a surgir um mês antes desse eclipse, pois os efeitos se manifestam antes de serem precisos e continuam a reverberar por seis meses.

Mas não o amor pode ser afetado. Esse Eclipse em Peixes pode destacar eventos climáticos extremos, como inundações e chuvas intensas, bem como representar um risco para doenças e viroses. Peixes está associado à água e questões marítimas, tornando este período crítico para avaliar as mudanças climáticas e transbordamentos.

Eclipse Solar em Libra

O último eclipse de 2024 ocorre em 02 de outubro, novamente em Libra. Este Eclipse Solar convida a examinar questões de equilíbrio e justiça em nossos relacionamentos, questionando se estamos dando e recebendo de maneira equitativa.

Por isso, a partir de setembro e nos seis meses subsequentes, pode ser um período complicado para os relacionamentos, não apenas os afetivos.

Porém, o aspecto tenso da quadratura de Marte com Sol, Lua e Mercúrio em Libra pode se manifestar com potenciais prejuízos para as populações de países em tensão.

O clima de insatisfação e criticidade tenderá a ser mais intenso do que no primeiro semestre, impulsionado pelos eclipses de setembro e outubro.

Os eclipses na sua vida

Para saber isso, a gente preparou esse passo a passo fácil para você

Veja qual é a casa astrológica do seu Mapa que se destaca com o Eclipse.