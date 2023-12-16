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Eclipses do ano podem impactar o amor e as relações

Eclipses estão ligados a mudanças inesperadas e crises, e em 2024 serão quatro, todos ligados aos relacionamentos
Personare

Personare

Publicado em 16 de Dezembro de 2023 às 14:13

Eclipses do ano podem impactar o amor e as relações
Eclipses do ano podem impactar o amor e as relações Crédito: Personare
O ano de 2024 vem chegando recheado de trânsitos astrológicos, entre eles os famosos eclipses, que geralmente associados a mudanças inesperadas, crises e apagões em áreas da nossa vida. Mais especificamente, os Eclipses do ano podem impactar o amor e as relações.
Serão quatro eclipses em 2024, dois solares e dois lunares (entenda aqui a diferença), em três signos diferentes, portanto, com significados diferentes. E como cada eclipse pode ter efeito por até seis meses, é difícil de ignorar suas consequências. 
Para algumas correntes astrológicas, o impacto mais poderoso do eclipse é justamente onde sua sombra se faz mais potente. Veja aqui as datas e como a visibilidade de cada eclipse de 2024.
Neste artigo, te contamos em quais signos vão ocorrer os Eclipses do ano, o que cada um pode representar, principalmente no amor, e como você pode ver as previsões personalizadas para sua vida.

Os Eclipses do ano e os signos

  • Eclipse Lunar em Libra
No dia 25 de março de 2024, teremos um Eclipse Lunar no signo de Libra, conhecido por representar equilíbrio e relações. É uma continuação do eclipse anterior nesse signo, que aconteceu dia 14/10/2023.
O primeiro eclipse de 2024 nos desafia a questionar a solidez de nossos relacionamentos. Nesse sentido, seremos convidados a avaliar se estamos recebendo a satisfação e a reciprocidade que desejamos em nossos relacionamentos.
Além disso, a parte prática deles se tornará crucial, destacada pela conjunção entre Vênus e Saturno. É um momento de introspecção sobre nossas parcerias.
  • Eclipse Solar em Áries
Em 08 de abril, vivenciaremos um Eclipse Solar em Áries, um signo conhecido por sua energia independente e líder. Este é o segundo eclipse em Áries, o primeiro ocorrendo um ano antes.
O segundo eclipse de 2024 nos lembra da importância de manter nossa identidade individual em um relacionamento. Enquanto o amor e o compromisso são fundamentais, também é vital preservar nosso senso de autonomia.
Além disso, com Marte em conjunção com Saturno, seremos desafiados a desenvolver nossa resiliência para alcançar nossos objetivos pessoais.
  • Eclipse Lunar em Peixes
Em 17 de setembro, teremos um Eclipse Lunar em Peixes, marcando um momento de grande necessidade de compreensão e empatia nos relacionamentos.
Isso se torna ainda mais relevante devido às vulnerabilidades que podem vir à tona, com a saúde mental sendo um ponto de cautela em destaque em 2024. Por isso, é fundamental também evitar a indulgência em fantasias que possam prejudicar relacionamentos saudáveis.
Problemas nas relações podem começar a surgir um mês antes desse eclipse, pois os efeitos se manifestam antes de serem precisos e continuam a reverberar por seis meses.
Mas não o amor pode ser afetado. Esse Eclipse em Peixes pode destacar eventos climáticos extremos, como inundações e chuvas intensas, bem como representar um risco para doenças e viroses. Peixes está associado à água e questões marítimas, tornando este período crítico para avaliar as mudanças climáticas e transbordamentos.
  • Eclipse Solar em Libra
O último eclipse de 2024 ocorre em 02 de outubro, novamente em Libra. Este Eclipse Solar convida a examinar questões de equilíbrio e justiça em nossos relacionamentos, questionando se estamos dando e recebendo de maneira equitativa.
Por isso, a partir de setembro e nos seis meses subsequentes, pode ser um período complicado para os relacionamentos, não apenas os afetivos.
Porém, o aspecto tenso da quadratura de Marte com Sol, Lua e Mercúrio em Libra pode se manifestar com potenciais prejuízos para as populações de países em tensão.
O clima de insatisfação e criticidade tenderá a ser mais intenso do que no primeiro semestre, impulsionado pelos eclipses de setembro e outubro.

Os eclipses na sua vida

Cada eclipse destaca uma área da vida do seu Mapa, ou seja, uma Casa astrológica. Ao nos aproximarmos de cada eclipse, o Personare atualiza no Mapa do Céu qual área da sua vida deve ser afetada.
Para saber isso, a gente preparou esse passo a passo fácil para você
Acesse o seu Mapa do Céu aqui neste link do Personare;
Veja qual é a casa astrológica do seu Mapa que se destaca com o Eclipse.
Após você conferir a área do seu Mapa que poderá perder força neste período, veja aqui o que essa Casa astrológica significa e quais temas da sua vida devem ser mexidos pelo eclipse.
  • Vanessa Tuleski. Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare. Contato: [email protected]

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