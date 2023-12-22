Rituais de final de ano para cada signo Crédito: Personare

Especialmente nesta reta final de 2023, astrologicamente super intensa, práticas de limpeza energética, banhos e contato com a natureza podem ser super poderosas.

Como cada signo do zodíaco possui características únicas e vai passar por trânsitos específicos, alguns rituais podem ser mais efetivos para cada um. Aproveite e veja aqui as previsões para os signos para 2024.

Neste artigo, te sugerimos rituais de final de ano para cada signo, proporcionando uma maneira única e significativa de encerrar o ano e dar as boas-vindas ao próximo. Para isso, olhe as sugestões para seu signo solar e seu Ascendente.

Áries

Uma corrida ao ar livre, uma sessão intensa de exercícios ou mesmo uma dança energética/dançaterapia podem ajudar a liberar qualquer tensão acumulada ao longo do ano.

Ao mesmo tempo, essas práticas vão preparar o terreno para renovar sua energia e motivação em 2024, já que teremos eclipses no seu signo neste ano.

Touro

Mas tente incluir coisas novas, já que o encontro de Júpiter e Urano no seu signo pode favorecer isso, principalmente até maio de 2024.

Gêmeos

Escrever sobre os destaques do ano, lições aprendidas e metas futuras pode ajudar a organizar pensamentos e trazer clareza para o próximo capítulo.

Em maio, Júpiter, o planeta da sorte, entra no seu signo, podendo te ajudar a realizar mais, então capriche na inspiração de seus sonhos. Pense grande!

Câncer

Compartilhe memórias, expresse gratidão e estabeleça intenções emocionais para fortalecer os laços familiares ou em outros âmbitos afetivos no próximo ano.

Plutão deixa de fazer oposição ao seu signo em 2024, então, algumas tensões podem se concluir. Ufa! Aproveite esse impulso do Universo para correr atrás dos seus sonhos.

Leão

Plutão começa a fazer oposição ao seu signo, então será importante aprender a se valorizar independente do lugar que você tem ocupado na sociedade.

Virgem

Júpiter promete oportunidades de crescimento em 2024, mas também requer revisões periódicas para garantir que você esteja aproveitando ao máximo esse período de expansão.

Libra

Com eclipses no seu signo em 2024, algumas questões do passado podem aparecer para serem ressignificadas.

Aprender a expressar suas necessidades emocionais e a impor limites saudáveis nos relacionamentos é fundamental para superar suas dificuldades no amor.

Escorpião

A escrita de uma carta para deixar para trás o que não serve mais e a definição de intenções profundas para a evolução pessoal farão toda diferença, já que encerrar ciclos e lutar pelo seu poder precisam ser prioridades para você.

2024, especialmente, é um ano para aprofundar sua compreensão sobre como você se relaciona com as outras pessoas.

Sagitário

Com o regente do seu signo (Júpiter) entrando em Gêmeos nesse ano, trabalhar a comunicação pode te trazer sorte. Que tal descrever um dia perfeito na viagem perfeita? Sintonize-se com seus sonhos!

Capricórnio

Reflita sobre as conquistas do ano e estabeleça metas realistas, mas desafiadoras. Plutão deixa seu signo em 2024, então pode ser interessante pensar no que você deseja para um 2024 mais leve.

Aquário

Isso não só proporciona um senso de propósito, mas também fortalece os laços do coletivo, o que será essencial com a entrada Plutão no seu signo a partir de 2024.

Plutão é força intensa, e você tem a capacidade de utilizá-la para o bem. Seja consciente e responsável com essa energia.

Peixes

Além disso, permita-se explorar a dimensão espiritual e expressar a criatividade de formas que ressoem com sua natureza intuitiva e sensível.