Saiba quais são os signos com mais sorte em 2024

Com base nas movimentações dos planetas, os astrólogos fazem previsões sobre diversos aspectos da vida, incluindo amor, carreira, dinheiro e saúde. Mas dentre todas as tendências, quais serão os signos com mais sorte em 2024?
Signos com mais sorte em 2024
A “culpa” da sorte desses quatro sortudos signos é de Júpiter, conhecido como o “grande benéfico” da Astrologia, pois está associado à expansão, às oportunidades e ao crescimento de onde quer que ele passe.
Entenda melhor a seguir como cada um dos signos abaixo pode ter sorte em 2024.
Gêmeos
Por isso, você deve ter expansão pessoal, autodesenvolvimento através do conhecimento e mais autoestima neste novo ano. Isso significa que é um momento propício para buscar e oferecer conhecimentos, viajar, conhecer outras culturas e até mesmo a resolução de questões jurídicas pendentes.
Em 2024, quem é de Gêmeos está sendo convidado a mostrar suas habilidades de liderança e autoridade na carreira. Quem se preparar para isso poderá alcançar um nível elevado de sucesso.
Touro
Por isso, o início do seu ano é o momento de buscar autoaperfeiçoamento e sabedoria interior. Além disso, existe impulso para aumento de renda e estabilidade. No entanto, será preciso aprender a gerenciar bem as finanças — pois exageros também podem ocorrer.
Câncer
Um dos movimentos astrológicos mais significativos para o signo de Câncer em 2024 é a saída de Plutão de Capricórnio, que estava em oposição a você. Isso pode trazer oportunidades e transformações profundas em áreas como relacionamentos, parcerias e casamento.
Mas é a partir de 25 de maio, com a mudança de Júpiter para Gêmeos, que você pode encontrar oportunidades para curar essas feridas e enfrentar seus medos mais profundos. Essa configuração astrológica sugere a possibilidade de proteção, generosidade e crescimento espiritual.
Capricórnio
Mais uma vez Júpiter é o “culpado” da sorte em 2024. Com os eclipses de 2024, o planeta da expansão e das oportunidades pode impulsionar você a novas alturas ou direcionar seu foco para áreas inesperadas.
OS DEMAIS SIGNOS?
Júpiter, o planeta da sorte, vai ativar uma área da vida de todos os signos. Por isso, dependendo do seu signo e, principalmente, do seu Ascendente, veja como você pode aproveitar os melhores impulsos de 2024.
Áries
Júpiter em Gêmeos, a partir de 25 de maio, mexe com a forma como o signo de Áries pensa e se comunica. Ou seja, é uma oportunidade para você aprender a se relacionar melhor e a se comunicar com mais eficiência nos seus relacionamentos
Leão
Virgem
A entrada de Júpiter sinaliza uma fase de expansão profissional que pode conectar o signo de Virgem a um propósito maior, o que pode ser ainda mais entusiasmante. No entanto, será fundamental evitar a arrogância porque Júpiter pode inflar o ego.
Libra
Escorpião
Em vez de se prender a um ciclo interminável de insatisfação e términos de relacionamentos, signo de Escorpião pode usar Júpiter para enxergar um propósito maior em suas relações. Aprecie o valor do toque, carinho, cheiro e abraço.
Sagitário
Abundância de oportunidades no amor é a grande oportunidade do signo de Sagitário em 2024! Isso começa com Júpiter atuando na área dos seus relacionamentos e parcerias, o que torna este ano ótimo para fortalecer vínculos existentes e criar novas conexões significativas.
Aquário
A partir do fim de maio, Júpiter pode auxiliar o signo de Aquário a expandir os limites das coisas que dão prazer, principalmente por meio da comunicação e da socialização. Além disso, começam a surgir mais oportunidades amorosas.