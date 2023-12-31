Saiba quais são os signos com mais sorte em 2024 Crédito: Personare

Signos com mais sorte em 2024

A “culpa” da sorte desses quatro sortudos signos é de Júpiter, conhecido como o “grande benéfico” da Astrologia, pois está associado à expansão, às oportunidades e ao crescimento de onde quer que ele passe.

Entenda melhor a seguir como cada um dos signos abaixo pode ter sorte em 2024.

Gêmeos

Por isso, você deve ter expansão pessoal, autodesenvolvimento através do conhecimento e mais autoestima neste novo ano. Isso significa que é um momento propício para buscar e oferecer conhecimentos, viajar, conhecer outras culturas e até mesmo a resolução de questões jurídicas pendentes.

Em 2024, quem é de Gêmeos está sendo convidado a mostrar suas habilidades de liderança e autoridade na carreira. Quem se preparar para isso poderá alcançar um nível elevado de sucesso.

Touro

Por isso, o início do seu ano é o momento de buscar autoaperfeiçoamento e sabedoria interior. Além disso, existe impulso para aumento de renda e estabilidade. No entanto, será preciso aprender a gerenciar bem as finanças — pois exageros também podem ocorrer.

Câncer

Mas é a partir de 25 de maio, com a mudança de Júpiter para Gêmeos, que você pode encontrar oportunidades para curar essas feridas e enfrentar seus medos mais profundos. Essa configuração astrológica sugere a possibilidade de proteção, generosidade e crescimento espiritual.

Capricórnio

OS DEMAIS SIGNOS?

Júpiter, o planeta da sorte, vai ativar uma área da vida de todos os signos. Por isso, dependendo do seu signo e, principalmente, do seu Ascendente, veja como você pode aproveitar os melhores impulsos de 2024.

Áries

Leão

Virgem

Libra

Escorpião

Sagitário

Aquário

Peixes