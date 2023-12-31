Mitos sobre cores de Réveillon: dourado para prosperidade e rosa pro amor? Crédito: Personare

Quem nunca ouviu falar que é bom usar dourado para prosperidade, rosa para amor e branco para ter paz? Nessa época, ouvimos e lemos muito sobre as cores de Réveillon. Mas será que é tudo verdade?

As cores são, sim, carregadas de energia e podem ajudar a impulsionar nossos sonhos e metas, mas nem tudo que você escuta por aí é verdadeiro. Neste artigo, te contamos mitos e verdades sobre as cores de Ano Novo com base na Cromoterapia.

Qual é o poder das cores?

As cores são portadoras de energia, e suas frequências cromáticas podem ressoar com nosso corpo, trazendo equilíbrio e beneficiando-nos nos aspectos físico, mental, emocional e espiritual.

Cada cor possui um significado e uma energia específica para o próximo ano, e pode nos ajudar a tornar o ano mais equilibrado.

No entanto, é crucial lembrar que a escolha da cor não deve ser apenas um ato simbólico ou automático feito na virada do ano, acreditando que milagrosamente tudo que você desejar vai se realizar no novo ano.

A escolha da cor ou das cores de Réveillon deve ser incorporada de forma contínua na sua vida ao longo do ano, seja por meio das roupas, da decoração ou da meditação, como uma técnica que vai te impulsionar a conquistar suas metas. É você que faz o milagre.

Mitos e verdades das cores de Réveillon

Feitas as devidas explicações iniciais, aqui estão alguns mitos e verdades sobre as cores de Ano Novo:

Dourado para prosperidade ✔️

Sim, o significado da cor Dourada está associado à prosperidade em todas as áreas da vida. Derivado do amarelo-ouro, o dourado é um tom intenso que traz energia, vibração positiva e disposição. Ele nos deixa mais alegres e dispostos a realizar nossas tarefas, o que, por sua vez, nos ajuda a atrair prosperidade.

Rosa é a cor do amor ?

Depende. A interpretação pode variar. O significado da cor rosa não está diretamente relacionado à energia de atrair amor para sua vida ou que você encontrará um grande amor.

Amarelo atrai dinheiro ✔️

No entanto, lembre-se de que usar a cor amarela na virada do ano não é um passe de mágica; ela fornece a energia necessária para você se mover em direção às suas metas financeiras.

Usar preto no Ano Novo dá azar ❌

É um mito. Nenhuma cor dá azar ou é ruim por si só. Embora o preto não faça parte da cartela de cores estudada pela Cromoterapia, ele simboliza poder e elegância, e é favorável para momentos de recolhimento e introspecção.

Branco é a melhor cor de Ano Novo ?

Depende. O branco é quase uma unanimidade no Réveillon aqui no Brasil, pois muitas pessoas associam essa cor à paz, à união e à fraternidade. No entanto, assim como o preto, o branco não faz parte da Cromoterapia, ou seja, não tem uma função terapêutica específica.

Vermelho atrai paixão ✔️

Alguns acreditam que o vermelho representa um amor ardente e momentâneo, enquanto o rosa simboliza um amor duradouro. Você pode testar e apostar no tipo de amor que deseja para o próximo ano. Lembre-se que mais do que milagre, a intenção que você coloca é fundamental.