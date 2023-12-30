Como fazer uma lista de metas de Ano Novo Crédito: Personare

Neste artigo, especialistas do Personare compartilham dicas de como criar uma lista de metas eficaz e tornar mais provável o cumprimento desses objetivos ao longo do ano.

Como fazer uma lista de metas

1. Reflita sobre o ano anterior

Antes de começar a fazer sua lista de metas de Ano Novo, é importante fazer uma retrospectiva do ano anterior. Nesse sentido, o tarólogo Leo Chioda sugere:

Quais foram os seus maiores sucessos neste ano? Anote o que você já conseguiu realizar até aqui em uma folha em branco. Então, descreva o que essas situações trouxeram a você. Satisfação, amor, sucesso, reconhecimento? Pense bem e escreva.

Quais foram os seus fracassos? Olhe para eles e reflita se você realmente queria isso e por quê. O que isso traria de bom. Então, anote também.

Fazer essas perguntas com toda a força é essencial para definir o que você realmente quer e aprender a separar daquilo que você realmente deseja.

2. Mude as suas crenças

Alguns pensamentos e sentimentos de baixa vibração, como medo, angústia, raiva, ressentimento e cansaço, podem nos paralisar. Por exemplo, “Tenho o dedo podre para namorar” ou “Estou atolado em dívidas”.

3. Veja as previsões para o próximo ano

Algumas ferramentas nos ajudam a entender as possibilidades do próximo ano e, com isso, saber o que potencialmente está mais favorável nas nossas vidas.

Não significa desistir do que pode ser desafiador, mas estabelecer metas mais condizentes, além de organizar seu pensamento e suas metas. Veja:

4. Defina metas alcançáveis

Embora seja importante sonhar grande, também é essencial que suas metas sejam realistas e alcançáveis. Definir metas impossíveis pode ser desmotivador e levar à desistência.

Considere suas circunstâncias atuais e defina metas que estejam ao seu alcance com esforço e comprometimento adequados.

5. Seja específico e mensurável

Uma das razões pelas quais as resoluções de Ano Novo muitas vezes não são cumpridas é que elas tendem a ser vagas e difíceis de medir. Em vez de dizer “quero ser mais saudável”, seja específico, como “quero perder 5 quilos” ou “quero praticar exercícios três vezes por semana”.

6. Divida em metas menores

Às vezes, as metas de Ano Novo podem parecer esmagadoras se forem muito grandes. Para facilitar a conquista, divida-as em metas menores e passos intermediários.

7. Faça um plano de ação

Uma vez que você definiu suas metas, é hora de criar um plano de ação. Determine quais ações específicas você precisa tomar para alcançar cada objetivo. Isso pode incluir a programação de atividades, a alocação de recursos e a definição de prazos.

Conforme Andrea, desta forma, é possível ver as possibilidades de realização, se está próximo ou muito distante da sua realidade. Se está distante, não desanime! Talvez você só precise de mais tempo.

Dica extra: Quadro dos Desejos

Chamado em inglês de Vision Board, o Quadro dos Desejos é uma ferramenta que usa a nossa casa e o nosso poder de autossugestão para alavancar nossos objetivos. Através da representação de imagens e palavras, você pode manifestar de forma clara os seus desejos e metas.