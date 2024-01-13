Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • BBB 24: Brothers fazem novos comentários sobre corpo de Yasmin Brunet e são criticados
Treta

BBB 24: Brothers fazem novos comentários sobre corpo de Yasmin Brunet e são criticados

No quarto do líder, Nizam perguntou o que os brothers achavam da aparência da modelo; Luiza Brunet, mãe de Yasmin, também criticou os participantes
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 13 de Janeiro de 2024 às 14:48

Imagem Edicase Brasil
Brothers comentaram sobre forma física de Yasmin Brunet e foram criticados nas redes sociais Crédito: Rede Globo
A aparência de Yasmin Brunet está sendo muito debatida na primeira semana do Big Brother Brasil 2024. Após Luigi e Maycon comentarem sobre suas roupas, Rodriguinho e Nizam falaram sobre o corpo da modelo na madrugada deste sábado, 13.
No quarto do líder, onde é possível acompanhar imagens da casa, era possível ver Yasmin se preparando para tomar banho. Nizam, então, perguntou a opinião dos brothers sobre o corpo da modelo. O paratleta Vinicius Rodrigues se esquivou e respondeu que não gostava de loiras.
“Não estou falando de cor de cabelo”, respondeu Nizam. Depois, o cantor Rodriguinho, líder da semana, disse que o físico de Yasmin “já foi melhor”.
“Ela já foi melhor, mas está mais velha hoje. Mas o rosto dela é lindo”, disse Rodriguinho. “O rosto dela é lindo, mas acho o corpo dela meio estranho, tá ligado? A bunda dela...”, respondeu Nizam.
Rodriguinho continuou com os comentários e falou até da dieta de Yasmin. “Ela tá mais velha e largou mão. Hoje ela comeu dois pacotes de bolacha com requeijão inteiro! Ela sai comendo! Mas lá fora, arrumadona na balada, negão, deve ser bem...”.
Luiza Brunet, mãe de Yasmin, detonou as falas dos brothers. “Quanta ternura, educação e beleza juntas, dos machos alfa. Olha o diálogo dos outros príncipes da beleza”, disse, nos stories do Instagram, neste sábado, 13.

REVOLTA NAS REDES

Os internautas também se revoltaram com os comentários de Nizam e Rodriguinho. “De um lado, Maycon e Luigi sexualizando a Yasmin, do outro Rodriguinho, Nizam e cia em um papo que ela ‘já foi melhor’, porque já está velha… é muito difícil ser mulher”, disse uma pessoa.
“Essas falas do Nizam e Rodriguinho de que a Yasmin tá comendo demais, tem um corpo estranho, tá velha, já foi mais bonita são muito nojentas! Sério, quando normalizaram sair falando esse tipo de coisa?”, falou outra.
“O tal do homem hétero se esforça demais pra gostar de mulher né?! Rodriguinho e Nizam colocando defeito no corpo da Yasmin Brunet chega a ser piada. Se esses nojentos falam isso com um monte de câmeras, imagina o que fazem quando estão sozinhos. Absurdo!”, opinou uma terceira pessoa.

Veja Também

BBB 24: Davi, Juninho e Thalyta formam paredão da semana

Wanessa Camargo diz que ficou endividada por entrar no BBB 24: "Tive que cancelar show"

Yasmin Brunet chama Vanessa Lopes de imatura após tentativa de conversa sobre Medina

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Rede Globo Bbb24 Yasmin Brunet big Brother Brasil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Engenheiro de 37 anos desaparece após corrida por app em Vila Velha
Imagem de destaque
TJES nega indenização de R$ 358 mil por 'estelionato sentimental'
Imagem de destaque
Unabomber: como matemático superdotado que aterrorizou EUA com cartas-bomba foi preso há 30 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados