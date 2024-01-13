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Treta no BBB24

Yasmin Brunet chama Vanessa Lopes de imatura após tentativa de conversa sobre Medina

Modelo, em conversa franca, afirma que influencer não ouviu seu lado da história: "mexeu na ferida que mais me magoa"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 13 de Janeiro de 2024 às 14:18

O desentendimento entre Yasmin Brunet e Vanessa Lopes que ocorreu antes do BBB 24 foi o motivo para mais uma conversa entre as sisters na casa.
Yasmin Brunet afirma que Vanessa Lopes não ouviu seu lado da história que envolve Medina
Yasmin Brunet afirma que Vanessa Lopes não ouviu seu lado da história que envolve Medina Crédito: Reprodução/Globoplay
A modelo demonstrou que gostaria de conversar sobre a história que envolve seu ex-marido Gabriel Medina e expor seu lado das polêmicas que se seguiram e que envolvem a influenciadora.
Vanessa disse que se sentiu atacada por uma história que não a envolvia, mas que sabe o quanto o assunto mexeu com pessoas de quem gosta muito. "Eu não faço a menor ideia, só sei das dores e das mágoas da outra pessoa que sou amiga e das pessoas do convivo", afirmou. "Só que é um negócio que vocês viveram e vocês tem que resolver entre vocês."
Yasmin então deixou o quarto e disse que o assunto a fazia mal. Mais tarde, em conversa com Wanessa Camargo, a modelo se mostrou incomodada pela influenciadora não ter ouvido seu lado.
"Ela falou tudo que queria falar e, quando eu queria falar, ela disse 'não quero ouvir, por favor'. Ela se recusa a ouvir o meu lado porque tem amigos dela no meio. Isso é muito criança, imaturo. Ela mexeu na ferida que mais me magoa, que mais me incomoda, cutucou e falou: 'Ah, deixa sangrar.'"
O motivo da treta entre as duas envolve Gabriel Medina. Yasmin foi casada com ele, mas ambos terminaram o romance em janeiro de 2022. Depois do rompimento, Vanessa, que é tiktoker, foi apontada como um suposto novo affair do atleta, algo que sempre negaram, embora já tenham sido flagrados juntos.
Yasmin parou de seguir Vanessa na ocasião e levou o caso para o lado pessoal. Vanessa já até se recusou a citar o nome de Yasmin em podcasts quando perguntada sobre essa treta.

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