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BBB 24: Yasmin é o nome mais forte da casa, normal tentarem eliminá-la logo, diz Luiza Brunet

Modelo afirma que a filha não é de afrontar, 'mas também não é de ficar quieta', e que sua maior qualidade é a autenticidade: 'Ela está linda e divertida'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 10 de Janeiro de 2024 às 14:57

Yasmin Brunet
Yasmin Brunet Crédito: Bruno Poletti (F)/Folhapress
Luiza Brunet não se surpreendeu com os cinco votos que sua filha, Yasmin, levou dos companheiros de confinamento nesta terça-feira (9) e que a levaram a disputar logo o primeiro paredão do BBB 24. "Super normal", contemporiza, para em seguida, deixar de lado os comentários mais neutros que vinha fazendo sobre um possível favoritismo da filha. "Ela é o nome mas forte na casa", afirma, convicta.
"Está e a razão para tentarem eliminá-la logo de cara. Qualquer nome forte será o primeiro a tentarem eliminar. Ela vai voltar mais forte", diz. Na madrugada desta quarta (10), Yasmin chorou, disse que está magoada com a votação, criou um grupo e prometeu que vai se vingar "de um por um" entre os que votaram nela, caso volte do paredão.
Luiza conta que ficou surpresa mesmo foi com a participação da filha no programa já que, apesar dos rumores que circulavam sobre o seu nome, só foi avisada por Yasmin dias antes do pré-confinamento. Diz que adorou a ideia e aprovou a decisão em aceitar o convite do diretor Boninho.
Desde a estreia, na segunda (8), não sai da frente da TV. "Tenho assistido direto. Fiquei preocupada com a Prova do Líder. Yasmin tremia de frio e parecia que estava com o pé machucado. Ainda não posso fazer muitas avaliações ou tirar conclusões porque é cedo, né? Posso dizer que ela está linda e divertida", diz.
Brunet citou a autenticidade como uma das qualidades da filha, e a define como uma pessoa que não é provocadora nem briguenta. "Ela gosta do diálogo e da discussão, no sentido da troca de ideias. Não é de bater boca ou desqualificar o outro, por exemplo. Não é mesmo esse tipo de pessoa e uma coisa eu posso dizer: Yasmin não é de afrontar, mas também não é de ficar quieta".
Ela não nega que se preocupa com o confinamento de dias ou, quem sabe, meses, da filha no programa. "Isso me preocupa, sim. A pessoa pode ter uma ótima saúde mental, uma excelente inteligência emocional, mas qualquer participante pode ter um descontrole justamente por causa do confinamento", diz. "Ficar ali preso, não deve ser nada fácil ", analisa .

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