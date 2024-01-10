BBB 24: Yasmin é o nome mais forte da casa, normal tentarem eliminá-la logo, diz Luiza Brunet

Yasmin Brunet Crédito: Bruno Poletti (F)/Folhapress

Luiza Brunet não se surpreendeu com os cinco votos que sua filha, Yasmin, levou dos companheiros de confinamento nesta terça-feira (9) e que a levaram a disputar logo o primeiro paredão do BBB 24. "Super normal", contemporiza, para em seguida, deixar de lado os comentários mais neutros que vinha fazendo sobre um possível favoritismo da filha. "Ela é o nome mas forte na casa", afirma, convicta.

"Está e a razão para tentarem eliminá-la logo de cara. Qualquer nome forte será o primeiro a tentarem eliminar. Ela vai voltar mais forte", diz. Na madrugada desta quarta (10), Yasmin chorou, disse que está magoada com a votação, criou um grupo e prometeu que vai se vingar "de um por um" entre os que votaram nela, caso volte do paredão.

Luiza conta que ficou surpresa mesmo foi com a participação da filha no programa já que, apesar dos rumores que circulavam sobre o seu nome, só foi avisada por Yasmin dias antes do pré-confinamento. Diz que adorou a ideia e aprovou a decisão em aceitar o convite do diretor Boninho.

Desde a estreia, na segunda (8), não sai da frente da TV. "Tenho assistido direto. Fiquei preocupada com a Prova do Líder. Yasmin tremia de frio e parecia que estava com o pé machucado. Ainda não posso fazer muitas avaliações ou tirar conclusões porque é cedo, né? Posso dizer que ela está linda e divertida", diz.

Brunet citou a autenticidade como uma das qualidades da filha, e a define como uma pessoa que não é provocadora nem briguenta. "Ela gosta do diálogo e da discussão, no sentido da troca de ideias. Não é de bater boca ou desqualificar o outro, por exemplo. Não é mesmo esse tipo de pessoa e uma coisa eu posso dizer: Yasmin não é de afrontar, mas também não é de ficar quieta".