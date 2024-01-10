Capixaba Raquele sobre relação com brothers: "Obrigação de agradecer"

A capixaba Raquele em conversa com Lucas e Thalyta no BBB 24 Crédito: Globo

Na manhã desta quarta-feira (10), em conversa na sala do BBB 24, Thalyta, Lucas Pizane e a capixaba Raquele Cardozo sobre a relação com os outros moradores da casa. Vale lembrar que as duas chegaram no programa um dia após os primeiros 18 participantes, em uma dinâmica em que estavam atrás de um vidro e foram escolhidas pelos brothers.

"A gente não conseguiu ver os grupos formados", afirma Thalyta. Pizane diz que se colocou no lugar de Thalyta e Raquele e comenta que, apesar de estarem há pouco tempo confinados, já parece que todos se conhecem há muito tempo.

Raquele, que é moradora de Aracruz , comenta sobre a dinâmica de terem sido escolhidas pelos participantes para entrar na casa e, logo depois, votarem para o Paredão. "Sabe o que passa na cabeça? 'Caramba, eles me escolheram'. É como se eu estivesse...", diz a doceira, e Thalyta completa em seguida: "Sendo ingrata".

"Entendeu? Eu não tenho obrigação, mas eu me sinto na obrigação de agradecer todo mundo", completou Raquele.

"O Marcus falou uma coisa comigo que eu liguei a chavinha. Ele virou e falou assim: 'Vocês estão como se fossem visita e não quiserem incomodar. A casa é de vocês'. Então hoje, eu acordei e falei: 'Gente, nem na minha vida eu vivo com medo", finalizou Thalyta.

*Com informações do gshow