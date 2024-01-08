Tadeu Schmidt fala sobre distância de casa: “De Vitória a Domingos Martins”

Tadeu Schmidt na casa do BBB 24 Crédito: Manoella Mello/Globo

Em conversa com o apresentador do “Tô Por Dentro”, Will Loyola, da TV Gazeta, Tadeu revelou algumas curiosidades sobre o período que comanda o reality da Rede Globo. De uma forma bem humorada, Schmidt disse que mora longe da casa do BBB e comparou a distância com cidades do Espírito Santo.

E moro no Jardim Botânico, que é perto da Globo. Já os estúdios Globo são em Curicica, que é muito distante. Com trânsito dá uma hora e meia. A distância é tipo de Vitória a Domingos Martins (risos). Por isso, durante o BBB eu venho para a Barra (da Tijuca). Eu me mudo para cá.

Will Loyola esteve na casa do BBB 24, no último sábado (6), e aproveitou a oportunidade para conversar com Tadeu sobre sua ligação com o nosso Estado. Além de Oscar Schmidt, ex-jogador de basquete, Tadeu também é irmão de Luiz Felipe Schmidt - pai de Bruno Schmidt, jogador de vôlei de praia, que curiosamente mora em terras capixabas.

Tadeu Schmidt conversou com Will Loyola sobre sua ligação com o ES Crédito: Reprodução/Will Loyola

“Meu irmão mora no Espírito Santo há muitos anos. Ele escolheu morar lá, passou em um concurso, inclusive poderia escolher ir para outros lugares do Brasil, mas escolheu ir para Vila Velha. Meus sobrinhos todos moram lá, o Bruno é o cidadão mais ilustre de Vila Velha (risos). Ele é campeão olímpico, campeão mundial e uma lenda do vôlei de praia”, disse.

“De vez em quando eu vou lá visitar meu irmão. Eu, inclusive, estive lá em 2023. Fui para o interior, fui para a Serra. Mas agora serão 100 dias só no Rio de Janeiro, aliás, só em Curicica”

Enquanto Tadeu não volta ao ES, nos resta acompanhar o BBB 24. Durante o Fantástico, neste domingo (8), foram anunciados 13 participantes ao vivo - 6 mulheres e 7 homens. Desse grupo, o público escolhe duas pessoas que vão entrar na casa mais vigiada do Brasil. O resultado será divulgado no programa de estreia, nesta segunda-feira (8).

“Acho que ela vai ser muito amiga. Tem facilidade para criar amizade, mas é muito autêntica. Ela expressa sempre que está bem e também quando não está. Acredito que não vai ser ‘planta’. A Raqueli é do tipo que fala na hora o que quer e não passa pano”, pontuou.

Carlos Eduardo e Raqueli Cardozo Crédito: Arquivo pessoal