BBB 24: Davi, Juninho e Thalyta formam paredão da semana

O segundo paredão do Big Brother Brasil 24 foi formado na noite desta sexta-feira, 12. Com voto no confessionário, os escolhidos para enfrentarem a berlinda foram Davi, Juninho e Thalyta.
A dinâmica que colocou os três participantes no paredão iniciou com o ganhador da Prova do Anjo, Matteus, que além de ganhar a própria imunidade, escolheu imunizar Lucas Pizane.
Em seguida, o Líder da semana, Rodriguinho que havia indicado Isabelle, Davi e e Beatriz no “Na Mira do Líder”, escolheu Davi para encarar o paredão desta vez sob a justificativa de que o baiano votou nele na primeira votação da casa. “Hoje a gente conversou e eu botei uns pingos nos i’s’. Foi muito difícil votar. Meu critério de votação foi porque ele votou em mim primeiro”, disse ele.
A votação dos outros 24 participantes ocorreu em seguida no confessionário, onde Juninho e Raquele empataram com seis votos, o desempate foi feito pelo líder que escolheu Juninho. O último escolhido teve direito a um contragolpe e escolheu Thalyta para enfrentar a possível eliminação que ocorrerá neste domingo, 14.
VEJA VOTO DE CADA PARTICIPANTE
- Yasmin Brunet indicou Juninho
- Fernanda indicou Alane
- Lucas Pizane indicou Raquele
- Isabelle indicou Nizam
- MC Bin Laden indicou Raquele
- Davi indicou Lucas Luigi
- Giovanna Pitel indicou Raquele
- Leidy Elin indicou Lucas Luigi
- Giovanna indicou Juninho
- Lucas Luigi indicou Juninho
- Nizam indicou Raquele
- Thalyta indicou Juninho
- Juninho indicou Deniziane
- Vinicius indicou Marcus Vinicius
- Vanessa Lopes indicou Thalyta
- Beatriz indicou Fernanda
- Matteus indicou Raquele
- Deniziane indicou Raquele
- Michel indicou Giovanna Pitel
- Alane indicou Giovanna Pitel
- Raquele indicou Juninho
- Marcus Vinicius indicou Giovanna Pitel
- Lucas Henrique indicou Marcus Vinicius
- Wanessa Camargo indicou Juninho