Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Na berlinda

BBB 24: Davi, Juninho e Thalyta formam paredão da semana

Resultado da votação do público que definirá quem fica no reality show da Rede Globo será neste domingo, 14
Agência Estado

Publicado em 13 de Janeiro de 2024 às 14:39

BBB 24: Davi, Juninho e Thalyta formam paredão da semana Crédito: x/BBB
O segundo paredão do Big Brother Brasil 24 foi formado na noite desta sexta-feira, 12. Com voto no confessionário, os escolhidos para enfrentarem a berlinda foram Davi, Juninho e Thalyta.
A dinâmica que colocou os três participantes no paredão iniciou com o ganhador da Prova do Anjo, Matteus, que além de ganhar a própria imunidade, escolheu imunizar Lucas Pizane.
Em seguida, o Líder da semana, Rodriguinho que havia indicado Isabelle, Davi e e Beatriz no “Na Mira do Líder”, escolheu Davi para encarar o paredão desta vez sob a justificativa de que o baiano votou nele na primeira votação da casa. “Hoje a gente conversou e eu botei uns pingos nos i’s’. Foi muito difícil votar. Meu critério de votação foi porque ele votou em mim primeiro”, disse ele.
A votação dos outros 24 participantes ocorreu em seguida no confessionário, onde Juninho e Raquele empataram com seis votos, o desempate foi feito pelo líder que escolheu Juninho. O último escolhido teve direito a um contragolpe e escolheu Thalyta para enfrentar a possível eliminação que ocorrerá neste domingo, 14.

VEJA VOTO DE CADA PARTICIPANTE

  • Yasmin Brunet indicou Juninho
  • Fernanda indicou Alane
  • Lucas Pizane indicou Raquele
  • Isabelle indicou Nizam
  • MC Bin Laden indicou Raquele
  • Davi indicou Lucas Luigi
  • Giovanna Pitel indicou Raquele
  • Leidy Elin indicou Lucas Luigi
  • Giovanna indicou Juninho
  • Lucas Luigi indicou Juninho
  • Nizam indicou Raquele
  • Thalyta indicou Juninho
  • Juninho indicou Deniziane
  • Vinicius indicou Marcus Vinicius
  • Vanessa Lopes indicou Thalyta
  • Beatriz indicou Fernanda
  • Matteus indicou Raquele
  • Deniziane indicou Raquele
  • Michel indicou Giovanna Pitel
  • Alane indicou Giovanna Pitel
  • Raquele indicou Juninho
  • Marcus Vinicius indicou Giovanna Pitel
  • Lucas Henrique indicou Marcus Vinicius
  • Wanessa Camargo indicou Juninho

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Rede Globo Bbb24 big Brother Brasil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados