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Emergência

Evaristo Costa é internado às pressas após complicações da Doença de Crohn

Ex-apresentador da Globo e da CNN Brasil contou ter dado entrada em hospital da cidade de Cambridge, na Inglaterra
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 13 de Janeiro de 2024 às 10:52

RIO DE JANEIRO, SP (FOLHAPRESS) - O jornalista Evaristo Costa, 47, foi internado em um hospital da cidade de Cambridge, Inglaterra, por complicações relacionadas a Doença de Crohn, um distúrbio inflamatório do trato gastrointestinal. Em suas redes sociais, o ex-apresentador da Globo e da CNN Brasil contou ter dado entrada na emergência da unidade de saúde na manhã nesta sexta-feira (12).
"E minha 'querida' Doença de Crohn me trouxe de novo para o médico com algumas complicações", começou ele explicando os problemas e os sintomas que enfrenta por causa da doença. "Tenho fortes dores abdominais, além de muita diarreia, febre e perda de peso. Isso tudo me leva a fraqueza, fadiga", contou ele, que chegou a tomar morfina para diminuir as dores.
Evaristo Costa, jornalista e ex-apresentador da Globo e CNN, durante estadia na Inglaterra
Evaristo Costa, jornalista e ex-apresentador da Globo e CNN, durante estadia na Inglaterra Crédito: Instagram/ @evaristocostaoficial
Evaristo ainda comentou as complicações da doença crônica diagnosticada há alguns anos. "A baixa imunidade deixa meu corpo aberto para entrada de vírus e bactérias, como aconteceu com minha perna há um mês. Se eu não me cuidar, posso ter complicações como anemia e graves infecções".
Em novembro, o jornalista precisou ser internado e o diagnóstico foi erisipela, um tipo de infecção de pele na perna. "Nem tudo são flores! Olha eu aí de novo num hospital, que fase hein", escreveu ele, dando a entender que a enfermidade era uma consequência da Doença de Crohn.

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