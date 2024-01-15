BBB 24: Beatriz, Lucas Pizane e Davi se enfrentam no paredão

Beatriz, 23, Lucas Pizane, 22, e Davi, 21 estão no terceiro paredão do BBB 24. A berlinda foi formada na noite cheia de dinâmicas deste domingo (15).

Beatriz foi indicação direta do líder Lucas Henrique, 29, e Lucas Pizane recebeu o voto de minerva do líder logo depois de empatar com Alane, 24, na votação da casa. Já Davi voltou ao paredão após decisão em consenso dos de seis brothers que foram vetados da votação.