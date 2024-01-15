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Paredão

BBB 24: Beatriz, Lucas Pizane e Davi se enfrentam no paredão

Berlinda foi formada logo depois de uma eliminação e uma prova do líder
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 15 de Janeiro de 2024 às 09:03

Beatriz, Davi e Lucas Pizane estão no paredão
Beatriz, Davi e Lucas Pizane estão no paredão Crédito: Montagem/Globo
Beatriz, 23, Lucas Pizane, 22, e Davi, 21 estão no terceiro paredão do BBB 24. A berlinda foi formada na noite cheia de dinâmicas deste domingo (15).
Beatriz foi indicação direta do líder Lucas Henrique, 29, e Lucas Pizane recebeu o voto de minerva do líder logo depois de empatar com Alane, 24, na votação da casa. Já Davi voltou ao paredão após decisão em consenso dos de seis brothers que foram vetados da votação.

Quem votou em quem

Beatriz vetou Rodriguinho da votação;
Davi vetou Matteus da votação;
Deniziane vetou Juninho da votação;
Giovanna Lima vetou Nizam da votação;
Vinicius vetou Raquele da votação;
Yasmin Brunet vetou Lucas Luigi da votação;
Esse foi o grupo que pode escolher uma pessoa em consenso, no caso Davi.
Alane votou em Lucas Pizane;
Ane votou em Raquele;
Beatriz vetou Rodriguinho da votação;
Beatriz votou em Lucas Pizane;
Davi votou em Nizam;
Fernanda votou em Alane;
Giovanna Lima votou em Juninho;
Giovanna Pitel votou em Alane;
Isabelle votou em Nizam;
Leidy votou em Lucas Pizane;
Lucas Pizane votou em Alane;
Marcus votou em Lucas Pizane;
MC Bin Laden votou em Raquele;
Michel votou em Nizam;
Vanessa Lopes votou em Alane;
Vinicius votou em Michel;
Wanessa Camargo votou em Davi;
Yasmin Brunet votou em Marcus.

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