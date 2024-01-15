BBB 24: Davi enfrenta Nizam e público se divide sobre linguagem usada pelo participante

Davi pede desculpas para Michel por expressão usada em briga com Nizam Crédito: Reprodução/Globo

Davi,21, não gostou de ser indicado pela segunda semana consecutiva ao paredão do BBB 24. O brother baiano entrou na berlinda por um consenso forçado entre Nizam, Rodriguinho, Lucas Luigi, Raquele, Matteus e Juninho. A dinâmica da votação deu a este grupo o poder de eleger um nome direto para o confronto.

Davi "falou na cara" de Nizam que não gostou da atitude dele por um motivo. O paulista procurou o baiano antes da votação para saber seu voto. Nizam, 32, rebateu e Davi gritou com o brother. "Eu sou homem, não aguento gente falsa, você é um cara falso. Articulador!", esbravejou.

Em seguida, Davi fez uma comparação preconceituosa entre gênero e sexualidade, que é considerada pejorativa a população LGBTQIA+. A expressão repercutiu na web e gerou críticas inclusive de Gil do Vigor.

Em pleno 2024 não podemos normalizar q frase “sou homem, não sou viado” como gíria, seja quem for. As pessoas não merecem linchamento virtual mas também não podemos simplesmente fecharmos os olhos e fingirmos que não foi uma fala homofóbica, seja quem for, errou e pronto! E não… — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) January 15, 2024

O Davi claramente fala 50 vezes que “é homem” e depois fala que “não é viado” porque o pai dele “criou homem”, e associa isso a valores positivos (que se ele fosse viado não teria)



Ah, mas não foi homofobia não, é só uma gíria baiana 🤪 pic.twitter.com/xO31uHUYst — víty 🍕 (@vvvorvvtorvitor) January 15, 2024

Há quem também disse que a expressão usada foi um regionalismo preconceituoso, mas que as atitudes do brother estariam perdoadas.

Por volta das 2h10, Michel, 33, casado com outro homem e aliado de Davi no reality, repreendeu o brother. "Cuidado com o que você fala, isso é muito delicado e pega muito mal. Cara, você [quando fala isso] pega uma minoria, e eu to aqui para isso também, luta para não ter isso", disse.

Davi pediu desculpas para o brother e em seguida pediu um abraço. "Eu errei, obrigado pelo conselho. Foi minha criação, meu pai me educou assim", informou Davi.

Pra quem quiser ver pic.twitter.com/gZ4pzN1z6a — ianzinhe BT VL2 🏝️🌺 (@ianvicx_) January 15, 2024

Luigi errou feio falando o que falou pra Leidy e se desculpou e agora Davi também errou eu prefiro dar um voto de confiança pra ele do que pra qualquer traste manipulador que vai tentar usar isso pra tirar ele da casa quando fez e falou coisa pior

Davi tem sido digno com todes — Nátaly Neri (@natalyneri) January 15, 2024

Toda a movimentação fez o nome do baiano ser o assunto brasileiro mais pautado no X, ex-Twitter, durante a madrugada desta segunda-feira (15).