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BBB 24

BBB 24: Davi enfrenta Nizam e público se divide sobre linguagem usada pelo participante

Brother usou expressão depreciativa a população LGBTQIA+ e pede desculpas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 15 de Janeiro de 2024 às 09:12

Davi pede desculpas para Michel por expressão usada em briga com Nizam
Davi pede desculpas para Michel por expressão usada em briga com Nizam Crédito: Reprodução/Globo
Davi,21, não gostou de ser indicado pela segunda semana consecutiva ao paredão do BBB 24. O brother baiano entrou na berlinda por um consenso forçado entre Nizam, Rodriguinho, Lucas Luigi, Raquele, Matteus e Juninho. A dinâmica da votação deu a este grupo o poder de eleger um nome direto para o confronto.
Davi "falou na cara" de Nizam que não gostou da atitude dele por um motivo. O paulista procurou o baiano antes da votação para saber seu voto. Nizam, 32, rebateu e Davi gritou com o brother. "Eu sou homem, não aguento gente falsa, você é um cara falso. Articulador!", esbravejou.
Em seguida, Davi fez uma comparação preconceituosa entre gênero e sexualidade, que é considerada pejorativa a população LGBTQIA+. A expressão repercutiu na web e gerou críticas inclusive de Gil do Vigor.
Há quem também disse que a expressão usada foi um regionalismo preconceituoso, mas que as atitudes do brother estariam perdoadas.
Por volta das 2h10, Michel, 33, casado com outro homem e aliado de Davi no reality, repreendeu o brother. "Cuidado com o que você fala, isso é muito delicado e pega muito mal. Cara, você [quando fala isso] pega uma minoria, e eu to aqui para isso também, luta para não ter isso", disse.
Davi pediu desculpas para o brother e em seguida pediu um abraço. "Eu errei, obrigado pelo conselho. Foi minha criação, meu pai me educou assim", informou Davi.
Toda a movimentação fez o nome do baiano ser o assunto brasileiro mais pautado no X, ex-Twitter, durante a madrugada desta segunda-feira (15).
Isabelle, 31, que também estava no quarto com Michel e Davi, aconselhou "vai no raio-x amanhã e pede desculpas". O brother aceitou os dois conselhos.

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