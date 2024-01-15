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Casos de família

BBB 24: Filho de Rodriguinho critica falas do pai: "Não tem como eu defender"

Cantor, muito criticado na internet por sua postura na casa, também disse que não vai abandonar torcida: 'com ele até o fim'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 15 de Janeiro de 2024 às 11:36

O cantor Rodrigo Junior é um dos cinco filhos de Rodriguinho
O cantor Rodrigo Junior é um dos cinco filhos de Rodriguinho - @rodriooficial no Instagram Crédito: @rodriooficial no Instagram
As falas de Rodriguinho no BBB 24 (Globo) têm gerado comentários fora da casa e a família do brother não ficou de fora. Rodrigo Junior, um dos filhos do cantor, se prenunciou nas redes sociais e admitiu que não tem como defender as falas do pai.
Rodriguinho fez comentários sobre o corpo de Yasmin Brunet. O brother disse que a sister "vai sair rolando" após ela admitir uma compulsão alimentar e a apelidou de "Yasmin comer". Ele também criticou músicas de Ludmilla e a vitória de Amanda Meirelles no BBB 23.
Rodrigo Junior disse nos stories do Instagram que acompanha as falas do pai, as quais, segundo ele, foram um erro. "Não vim aqui para defender, até porque eu fiquei sabendo das coisas, eu vi as coisas, e foi um erro. Realmente, não tem como eu defender".
Mas, o filho do cantor disse que não vai abandonar a torcida do pai no BBB. "Eu não vou atacar, porque é o meu pai, gente. Acima de tudo, ele é o meu pai, então eu estou com ele até o fim".
Rodriguinho é um dos participantes mais comentados do BBB 24. Chateado com Davi, o cantor disse que bateria no brother, enquanto conversava com outros colegas na casa.

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