BBB 24: Filho de Rodriguinho critica falas do pai: "Não tem como eu defender"

O cantor Rodrigo Junior é um dos cinco filhos de Rodriguinho - @rodriooficial no Instagram Crédito: @rodriooficial no Instagram

As falas de Rodriguinho no BBB 24 (Globo) têm gerado comentários fora da casa e a família do brother não ficou de fora. Rodrigo Junior, um dos filhos do cantor, se prenunciou nas redes sociais e admitiu que não tem como defender as falas do pai.

Rodriguinho fez comentários sobre o corpo de Yasmin Brunet. O brother disse que a sister "vai sair rolando" após ela admitir uma compulsão alimentar e a apelidou de "Yasmin comer". Ele também criticou músicas de Ludmilla e a vitória de Amanda Meirelles no BBB 23.

Rodrigo Junior disse nos stories do Instagram que acompanha as falas do pai, as quais, segundo ele, foram um erro. "Não vim aqui para defender, até porque eu fiquei sabendo das coisas, eu vi as coisas, e foi um erro. Realmente, não tem como eu defender".

Mas, o filho do cantor disse que não vai abandonar a torcida do pai no BBB. "Eu não vou atacar, porque é o meu pai, gente. Acima de tudo, ele é o meu pai, então eu estou com ele até o fim".

➡️Filho de Rodriguinho sobre falas do pai: “Com ele até o fim”



Um dos filhos de Rodriguinho, o também cantor Rodrigo Junior, se pronunciou sobre as falas do pai dentro do BBB 24. #TeamRodriguinho #Bbb24 #RedeBbb pic.twitter.com/4aKEwiQLBK — ✠ 🧜‍♀️ Jαท૯ αทƬѳท૯ℓℓi 🪕 ✠ (@antonellibjj) January 15, 2024