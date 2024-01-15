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BBB24: Rodriguinho cria apelido para Yasmin Brunet e modelo fica constrangida

Cantor - muito criticado na internet por seu comportamento na casa - chama sister de "Yasmin comer" ao comentar sua compulsão alimentar
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 15 de Janeiro de 2024 às 15:25

Rodriguinho apelidou Yasmin Brunet de
Rodriguinho apelidou Yasmin Brunet de "Yasmin Comer" Crédito: Rede Globo
Rodriguinho continua fazendo comentários pejorativos sobre o corpo de Yasmin Brunet. No último domingo (14), o cantor deixou a modelo —que admitiu que está desenvolvendo uma compulsão alimentar— constrangida após chamá-la de "Yasmin comer".
Na cozinha, Rodriguinho contou que iria começar a chamar Yasmin pelo novo "apelido": "Não é Yasmin Brunet, é Yasmin 'Comer". Os brothers se divertiram o comentário, ao contrário da sister, que comia, constrangida, em um canto do cômodo enquanto acompanhava a conversa. Após o comentário, ele e Lucas Pizane se aproximam da sister para confortá-la.
Rodriguinho já havia comentado antes sobre o corpo de Yasmin. Quando a modelo confessou que estava desenvolvendo uma compulsão alimentar, o pagodeiro opinou: "Cuidado, estamos no sexto dia. Com essa compulsão aí, você vai sair rolando. 'Aí ganhou!', e sai rolando".
O brother e Nizam também fizeram comentários fora da presença da sister: "Ela já foi melhor, mas está mais velha hoje. Mas o rosto dela é lindo". "Você percebe que ela está mais velha. Você percebe que ela largou a mão aqui. Hoje ela comeu dois pacotes de bolacha com requeijão inteiro. Ela sai comendo", disse o cantor.
Luiza Brunet, mãe da modelo, já se pronunciou contra os comentários feitos sobre a filha: "Fico envergonhada em ouvir tanta agressão contra a minha filha. Traduz a verdade nua e crua que milhares de mulheres vivenciam todos os dias. Homens que representam o machismo, sexismo e violência de gênero."

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