BBB24: Rodriguinho cria apelido para Yasmin Brunet e modelo fica constrangida

Rodriguinho apelidou Yasmin Brunet de "Yasmin Comer" Crédito: Rede Globo

Rodriguinho continua fazendo comentários pejorativos sobre o corpo de Yasmin Brunet. No último domingo (14), o cantor deixou a modelo —que admitiu que está desenvolvendo uma compulsão alimentar— constrangida após chamá-la de "Yasmin comer".

Na cozinha, Rodriguinho contou que iria começar a chamar Yasmin pelo novo "apelido": "Não é Yasmin Brunet, é Yasmin 'Comer". Os brothers se divertiram o comentário, ao contrário da sister, que comia, constrangida, em um canto do cômodo enquanto acompanhava a conversa. Após o comentário, ele e Lucas Pizane se aproximam da sister para confortá-la.

Rodriguinho já havia comentado antes sobre o corpo de Yasmin. Quando a modelo confessou que estava desenvolvendo uma compulsão alimentar, o pagodeiro opinou: "Cuidado, estamos no sexto dia. Com essa compulsão aí, você vai sair rolando. 'Aí ganhou!', e sai rolando".

O brother e Nizam também fizeram comentários fora da presença da sister: "Ela já foi melhor, mas está mais velha hoje. Mas o rosto dela é lindo". "Você percebe que ela está mais velha. Você percebe que ela largou a mão aqui. Hoje ela comeu dois pacotes de bolacha com requeijão inteiro. Ela sai comendo", disse o cantor.