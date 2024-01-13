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BBB24

Luiza Brunet critica falas de brothers sobre corpo de Yasmin: "Agressão"

Atriz compartilha post nas redes sociais e afirma que Rodriguinho é 'pai de cinco filhos e agressor de mulher'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 13 de Janeiro de 2024 às 16:20

Luiza Brunet; modelo critica brothers por falas sobre Yasmin no BBB 24
Luiza Brunet; modelo critica brothers por falas sobre Yasmin no BBB 24 Crédito: Ze Carlos Barretta/Folhapress
Os comentários que Rodriguinho e Nizam fizeram sobre o corpo de Yasmin Brunet repercute nas redes sociais. Os participantes do BBB 24 afirmaram que a modelo, de 35 anos, já foi mais bonita, mas que hoje está "velha".
Os brothers ainda disseram que a sister tem o rosto lindo, mas o corpo estranho. Ativista pelos direitos das mulheres, Luiza Brunet, mãe de Yasmin, postou as filmagens da casa em suas redes sociais.
"Quero compartilhar com vocês a minha profunda dor. Fico envergonhada em ouvir tanta agressão contra a minha filha. Traduz a verdade nua e crua que milhares de mulheres vivenciam todos os dias. Homens que representam o machismo, sexismo e violência de gênero."
A empresária ainda marcou o perfil de Rodriguinho e afirmou que o cantor é "pai de cinco filhos e agressor de mulher", e disse que os homens estariam com o ego ferido porque a filha "nunca daria bola para eles."
Em 2021, a ex-mulher do cantor o acusou de agressão doméstica. Rodriguinho pediu desculpas publicamente à Natália Damasceno e admitiu que "perdeu o controle". Ele não foi investigado.
Luiza repostou um vídeo em que o músico e Nizam estão no Quarto do Líder e comentam que Yasmin está indo tomar banho. "Tarados. Nem liberdade para um banho improvisado."

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