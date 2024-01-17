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BBB 24: Nizam defende porte de armas e é criticado por MC Bin Laden e Luigi

Em conversa no quarto, funkeiro pareceu irritado com alegações do colega de confinamento: ‘A gente vai motivar os outros a ter armas em vez de ter livro?’
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 17 de Janeiro de 2024 às 18:17

Bin Laden critica Nizan por defender porte de armas
Bin Laden critica Nizan por defender porte de armas Crédito: Globoplay/Reprodução
Os brothers MC Bin Laden e Luigi, do BBB 24, criticaram um posicionamento de Nizam nesta quarta-feira, 17. Enquanto contava sobre um assalto que teria acontecido em sua casa, o rapaz defendeu o porte de armas. Veja acima conversa de MC Bin Laden e Luigi. No quarto, o funkeiro e o dançarino repreenderam as falas de Nizam.
“Ele falando bagulho de arma, parça? A gente vai motivar os outros a ter armas em vez de ter livro? Povo que está passando fome, é saúde pública. (...) País com muita gente com depressão, ansiedade e pá, psicologicamente nem é um país preparado para os outros ter porte de arma, cê loco”, comentou MC Bin Laden.
Luigi, então, pediu para o colega de confinamento não citar o ex-presidente Jair Bolsonaro (em algumas ocasiões em edições anteriores, a produção do programa já soou o alerta durante conversas políticas para evitar este tipo de polêmica dentro da casa). “Aquele papo foi o suficiente para mim. Eu e você que viemos da favela? (...) Logo para nós?”, completou o dançarino.

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