BBB 24: Nizam defende porte de armas e é criticado por MC Bin Laden e Luigi

Bin Laden critica Nizan por defender porte de armas Crédito: Globoplay/Reprodução

Os brothers MC Bin Laden e Luigi, do BBB 24, criticaram um posicionamento de Nizam nesta quarta-feira, 17. Enquanto contava sobre um assalto que teria acontecido em sua casa, o rapaz defendeu o porte de armas. Veja acima conversa de MC Bin Laden e Luigi. No quarto, o funkeiro e o dançarino repreenderam as falas de Nizam.

“Ele falando bagulho de arma, parça? A gente vai motivar os outros a ter armas em vez de ter livro? Povo que está passando fome, é saúde pública. (...) País com muita gente com depressão, ansiedade e pá, psicologicamente nem é um país preparado para os outros ter porte de arma, cê loco”, comentou MC Bin Laden.