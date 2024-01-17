Treta

BBB 24: Entenda a briga entre Juninho e Marcus Vinicius

Em clima pesado na casa, comissário de bordo caiu no choro e afirmou que não irá jogar sujo
Agência Estado

Publicado em 17 de Janeiro de 2024 às 11:59

Juninho e Marcus Vinicius se desentendem no BBB 24 Crédito: Reprodução | Instagram @marcus.vib e Reprodução | Instagram @motoboy.juninho
Um novo desentendimento começou no Big Brother Brasil 2024. Juninho e Marcus Vinicius discutiram após um comentário do motoboy que gerou choro e promessa de indicação ao paredão.
Juninho conversou com Michel, Raquele e Deniziane e revelou estar sendo provocado por uma pessoa da casa. Apesar de não citar nomes, o motoboy afirmou: “Qualquer coisa que eu falo dentro de um clima que fica mais tenso a pessoa solta um troço, para ver o que eu vou falar”.
Na terça-feira, 16, Marcus Vinicius relembrou, ao lado de Vanessa Lopes, o desentendimento entre Nizam e Davi. O comissário de voo questionou se a participante se lembrava de uma fala de Juninho: “Chegou falando ‘Baiano tem sangue quente’, lembra disso?”.
Na ocasião, o brother respondeu que não são somente os baianos que têm sangue quente e perguntou à criadora de conteúdo: “Você acha que eu quis pintar ele de xenofóbico?”. Vanessa negou e pediu para que o assunto fosse esquecido.
Após a conversa, Marcus Vinicius caiu no choro e foi consolado por Isabelle, Beatriz e Wanessa Camargo. ”Não quero show. Eu não vim aqui para isso, eu não jogo sujo na minha vida, vou jogar sujo no Big Brother? É idiotice jogar sujo no Big Brother”, disse o comissário.
Em seguida declarou: “Eu não estou jogando sujo com ninguém aqui. Eu não vou pintar ninguém de xenofóbico aqui, eu não sei a realidade de ninguém. O que eu sei é o que eu sinto”.
Por outro lado, Juninho revelou a Lucas Luigi e MC Bin Laden que caso se torne líder, seu alvo será Marcus Vinicius. “Se cair essa liderança na minha mão, ele vai mesmo. Ele tentou me colocar como xenofóbico e ele tentou me colocar como ‘hétero top’”, afirmou o brother.

