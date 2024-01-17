Evaristo Costa diz que recebeu diagnóstico errado por um ano: "Como uma gastrite"

Na UTI, Evaristo Costa fala que teve diagnóstico errado durante um ano Crédito: Reprodução/Instagram

Evaristo Costa revelou que, por um ano, recebeu um diagnóstico errado de sua doença. O jornalista está internado em uma UTI no Reino Unido devido a complicações relacionadas à Doença de Crohn.

Nesta terça-feira, 16, o comunicador comentou que, devido ao erro, não recebeu o tratamento correto. Evaristo falou sobre o assunto em seu perfil no Instagram.

Nos stories, uma seguidora o questionou sobre como foi a descoberta da doença. Então, ele respondeu: "Achei importante essa pergunta. Por isso, resolvi parar para respondê-la, porque pode acontecer com muita gente o que aconteceu comigo, que é o diagnóstico errado".

Em vídeo, ele seguiu o relato descrevendo os sintomas: “Comecei com episódios de diarreia. Eu ia ao banheiro 15, 20, 30 vezes ao dia. Alguns momentos, diarreia e sangue. Comecei a perder peso. No meu caso, sentia queimação na parte inferior da minha barriga”.

Evaristo conta que os sintomas pioravam a noite e que ele precisava dormir sentado. O jornalista procurou o médico após perder sua força e, na época, foi diagnosticado com gastrite.