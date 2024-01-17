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  • Evaristo Costa diz que recebeu diagnóstico errado por um ano: "Como uma gastrite"
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Evaristo Costa diz que recebeu diagnóstico errado por um ano: "Como uma gastrite"

Jornalista, ex-Rede Globo, está internado em UTI no Reino Unido devido à Doença de Crohn e detalhou sintomas iniciais
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 17 de Janeiro de 2024 às 11:30

Na UTI, Evaristo Costa fala que teve diagnóstico errado durante um ano
Na UTI, Evaristo Costa fala que teve diagnóstico errado durante um ano Crédito: Reprodução/Instagram
Evaristo Costa revelou que, por um ano, recebeu um diagnóstico errado de sua doença. O jornalista está internado em uma UTI no Reino Unido devido a complicações relacionadas à Doença de Crohn.
Nesta terça-feira, 16, o comunicador comentou que, devido ao erro, não recebeu o tratamento correto. Evaristo falou sobre o assunto em seu perfil no Instagram.
Nos stories, uma seguidora o questionou sobre como foi a descoberta da doença. Então, ele respondeu: "Achei importante essa pergunta. Por isso, resolvi parar para respondê-la, porque pode acontecer com muita gente o que aconteceu comigo, que é o diagnóstico errado".
Em vídeo, ele seguiu o relato descrevendo os sintomas: “Comecei com episódios de diarreia. Eu ia ao banheiro 15, 20, 30 vezes ao dia. Alguns momentos, diarreia e sangue. Comecei a perder peso. No meu caso, sentia queimação na parte inferior da minha barriga”.
Evaristo conta que os sintomas pioravam a noite e que ele precisava dormir sentado. O jornalista procurou o médico após perder sua força e, na época, foi diagnosticado com gastrite.
“Por um ano, ele me tratou como se eu tivesse gastrite. Eu dizia para ele: ‘Doutor, cada vez que eu tomo comprimido para gastrite aumenta minha dor na barriga e não é na altura do estômago, é mais para baixo’. Até que em 2020, ele resolveu investigar e chegou ao diagnóstico de Doença de Crohn. A minha doença é moderada. E meu objetivo agora é fazê-la entrar em remissão para evitar episódios como esse, uma sepse urinária”, concluiu.

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