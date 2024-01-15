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Saúde

Evaristo Costa continua na UTI e diz que Doença de Crohn entrou em remissão

Ex-apresentador da Globo está internado desde a semana passada após ser diagnosticado com problema
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 15 de Janeiro de 2024 às 19:54

Evaristo Costa, 47, segue internado na UTI de um hospital da cidade de Cambridge, na Inglaterra, por causa de complicações relacionadas à Doença de Crohn, e sem qualquer previsão de alta.
O apresentador atualizou seu estado de saúde nas redes sociais nesta segunda-feira (15), onde vem mostrando parte de sua rotina na unidade hospitalar desde a última sexta-feira (12).
Evaristo Costa continua internado na Inglaterra
Evaristo Costa continua internado na Inglaterra Crédito: Reprodução/Instagram
Por um stories no Instagram, Evaristo afirmou, em nota divulgada pela sua assessoria, que houve evolução em seu quadro. Mas que ainda não há previsão de alta.
"Evaristo Costa encontra-se em franca recuperação, sem dores e muito bem-humorado. A doença de Chron entrou em remissão e a infecção respondeu bem aos antibióticos", diz a nota.
"Embora sejam só boas notícias, os médicos acharam por bem seguir com a medicação intravenosa, por isso o apresentador ainda não possui previsão de alta", conclui o comunicado.

O QUE É DOENÇA DE CROHN

A doença de Crohn é um distúrbio inflamatório do trato gastrointestinal. Evaristo Costa recebeu diagnóstico da doença já há alguns anos. Na sexta, ele relatou ter sentido fortes dores abdominais, além de diarreia, febre e perda de peso. "Isso tudo me leva a fraqueza, fadiga", contou.
O ex-Globo e ex-CNN Brasil disse na semana que isso acaba deixando seu corpo vulnerável. "A baixa imunidade deixa meu corpo aberto para entrada de vírus e bactérias, como aconteceu com minha perna há um mês. Se eu não me cuidar, posso ter complicações como anemia e graves infecções".
Em novembro, o jornalista precisou ser internado e o diagnóstico foi erisipela, um tipo de infecção de pele na perna.

Correção

16/01/2024 - 1:33
Na versão anterior desta matéria, a grafia do termo Doença de Crohn estava incorreta. O título e o texto foram corrigidos. 

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