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Susto

Salgadinho cai do palco e assusta público durante show; assista

Músico postou vídeo nas redes sociais explicando o que aconteceu e seguidores reagiram: ‘Ri com respeito, mas preocupada’
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 15 de Janeiro de 2024 às 13:09

Cantor Salgadinho cai do palco e assusta público durante show
Cantor Salgadinho cai do palco e assusta público durante show Crédito: Reprodução
O cantor Salgadinho assustou os fãs na tarde deste domingo, 14. Enquanto fazia um show no Memorial da América Latina, em São Paulo, o cantor calculou mal o tamanho do palco e acabou caindo da estrutura. Apesar do susto, o próprio músico foi às redes sociais contar que já estava bem, aproveitando para fazer humor da situação.
No vídeo, lê-se: “E eu que caí do palco no show de hoje? Quase foi um desastre, mas deu tudo certo”, escreveu. Logo depois, vê-se a cena da queda com um detalhe que divertiu o público: com um Salgadinho já caído e fora da visão da plateia, ouve-se um grito do microfone: “O quê que é isso?!”.
Em seguida, o cantor aparece já no camarim recebendo um atendimento inicial. Ele explicou melhor o que houve: “O pano subiu, e eu imaginei que fosse o palco... e aí eu caí de lá de cima!”. Na legenda da postagem, escreveu: “No fim, deu tudo certo, e eu fiz mais 1h30 de show pra galera”.
Nos comentários, fãs e amigos mandaram recados a Salgadinho: “Príncipe, quase mata a gente do coração! Mas voltou na postura e continuou o show com muito profissionalismo”, elogiou uma seguidora. Outra, vendo que o cantor teve apenas ferimentos leves, brincou com a situação: “Misericórdia. Pareceu o Mário entrando pelo encanamento”.

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