Mc Daniel é flagrado curtindo show de Anitta: "Proibido shippar"

MC Daniel e Anitta: agito em show em Fortaleza Crédito: Reprodução/Instagram

A cantora Anitta iniciou sua segunda semana de turnê em homenagem às escolas de samba, intitulada Ensaios de Anitta, em Fortaleza neste domingo, 14. O show deve passar por Vitória em 28 de janeiro.

Em tom de diversão, o cantor e funkeiro Mc Daniel postou uma foto segurando Anitta no colo, mas avisou: “Proibido shippar”. Ele foi visto curtindo o show da cantora em Fortaleza, que homenageou a escola de samba do Rio de Janeiro, Salgueiro.

Mc Daniel havia participado do show de Anitta em Brasília, no sábado, 13, com Pabllo Vittar e Naldo, e viajou com ela para Fortaleza. No sábado, a cantora homenageou a escola Mocidade Independente de padre Miguel, com figurino de Daniel Ueda.