Reação de Ryan Gosling ao ganhar troféu de melhor música em premiação viraliza; veja vídeo

Ryan Gosling garantiu um momento engraçado aos internautas que acompanharam o Critics Choice Awards, premiação que ocorreu na noite de domingo (14), nos Estados Unidos. O evento é um termômetro para o Oscar, que acontece em março.
Uma das categorias é melhor canção original e quem levou o prêmio foi "I'm Just Ken", cantada pelo ator em "Barbie". Ao ser anunciado como vencedor, Gosling demonstrou surpresa e pareceu não acreditar.
"Ryan Gosling, este prêmio é tanto seu quanto nosso. Você fez o público se apaixonar por essa música com sua performance incomparável, então obrigado", afirmou Ronson.