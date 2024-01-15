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Cinema

Reação de Ryan Gosling ao ganhar troféu de melhor música em premiação viraliza; veja vídeo

"I'm Just Ken", de "Barbie", foi a vencedora na categoria do Critics Choice Awards, mas ator não subiu ao palco para discurso
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 15 de Janeiro de 2024 às 11:49

Reação de Ryan Gosling ao ganhar troféu de melhor música em premiação viraliza
Reação de Ryan Gosling ao ganhar troféu de melhor música em premiação viraliza Crédito: Reprodução/Twitter
Ryan Gosling garantiu um momento engraçado aos internautas que acompanharam o Critics Choice Awards, premiação que ocorreu na noite de domingo (14), nos Estados Unidos. O evento é um termômetro para o Oscar, que acontece em março.
Uma das categorias é melhor canção original e quem levou o prêmio foi "I'm Just Ken", cantada pelo ator em "Barbie". Ao ser anunciado como vencedor, Gosling demonstrou surpresa e pareceu não acreditar.
"Ryan Gosling, este prêmio é tanto seu quanto nosso. Você fez o público se apaixonar por essa música com sua performance incomparável, então obrigado", afirmou Ronson.

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