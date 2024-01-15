Reação de Ryan Gosling ao ganhar troféu de melhor música em premiação viraliza; veja vídeo

Reação de Ryan Gosling ao ganhar troféu de melhor música em premiação viraliza Crédito: Reprodução/Twitter

Ryan Gosling garantiu um momento engraçado aos internautas que acompanharam o Critics Choice Awards, premiação que ocorreu na noite de domingo (14), nos Estados Unidos. O evento é um termômetro para o Oscar, que acontece em março.

Uma das categorias é melhor canção original e quem levou o prêmio foi "I'm Just Ken", cantada pelo ator em "Barbie". Ao ser anunciado como vencedor, Gosling demonstrou surpresa e pareceu não acreditar.

acho que eu nunca vou superar a reação do ryan gosling ouvindo que i’m just ken ganhou, ele desacreditado, eu não consigo parar de rir #CriticsChoiceAwards pic.twitter.com/C94ixw9Qel — lai 📖 (@aelinbegins) January 15, 2024

"Ryan Gosling, este prêmio é tanto seu quanto nosso. Você fez o público se apaixonar por essa música com sua performance incomparável, então obrigado", afirmou Ronson.

a cara que o ryan gosling fez quando i'm just ken ganhou o prêmio de melhor canção original no critics coices awards KKKKKKKKKKKKKKK NEM ELE ACREDITOU e a greta gerwig já subindo comemorando socorropic.twitter.com/DHtFtnf1yc — nala (@folkcruels) January 15, 2024