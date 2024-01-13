Cinema

Termômetro do Oscar, sindicato dos produtores indica Barbie e Oppenheimer

Anatomia de Uma Queda, Zona de Interesse e Assassinos da Lua das Flores também concorrem ao prêmio do PGA; veja todos os indicados
Agência FolhaPress

Publicado em 13 de Janeiro de 2024 às 15:08

Barbie e Oppenheimer estão entre os indicados ao prêmio do Sindicato dos Produtores de Hollywood
Considerado um dos principais medidores para o Oscar, o Sindicato dos Produtores dos Estados Unidos, o PGA, anunciou nesta sexta (12) a lista de indicados ao prêmio em 2024.
Dentre as obras, "Assassinos da Lua das Flores", "Barbie" e "Oppenheimer" figuram entre os principais, mas, pela primeira vez, o júri também incluiu dois títulos estrangeiros, "Anatomia de Uma Queda" e "Zona de Interesse".
No ano passado, sete dos indicados a melhor filme pela PGA coincidiram com a seleção do Oscar para a mesma categoria —o júri da premiação do Sindicato dos Produtores tem membros participantes do prêmio da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.
Desde que expandiu a lista de cinco para dez produções indicadas a categoria de melhor filme, em 2009, a PGA tem mantido uma média de oito a cada 10 indicados coincidindo com o Oscar na mesma categoria. As duas premiações chegaram a se igualar nos indicados em 2016, 2018 e 2019. A 35ª edição do PGA Awards acontece em 25 de fevereiro.

CONFIRA OS INDICADOS AO PRÊMIO DO SINDICATO DOS PRODUTORES DE HOLLYWOOD

  • MELHOR FILME
  • "American Fiction"
  • "Anatomia de uma Queda"
  • "Barbie"
  • "Os Rejeitados"
  • "Assassinos da Lua das Flores"
  • "Maestro"
  • "Oppenheimer"
  • "Vidas Passadas"
  • "Pobres Criaturas"
  • "Zona de Interesse"

  • MELHOR ANIMAÇÃO
  • "As Tartarugas Ninja: Caos Mutante"
  • "Elementos"
  • "Homem-Aranha: Através do Aranhaverso"
  • "O Menino e a Garça"
  • "O Super Mario Bros. Filme"

  • MELHOR SÉRIE DE DRAMA
  • "A Diplomata"
  • "The Crown"
  • "The Last of Us"
  • "The Morning Show"
  • "Succession"

  • MELHOR SÉRIE DE COMÉDIA
  • "Barry"
  • "Jury Duty"
  • "Only Murders in the Building"
  • "O Urso"
  • "Ted Lasso"

  • MELHOR MINISSÉRIE OU SÉRIE DE ANTOLOGIA
  • "All the Light We Cannot See"
  • "Beef"
  • "Daisy Jones and the Six"
  • "Fargo"
  • "Lessons in Chemistry"

  • MELHOR FILME PARA TV OU STREAMING
  • "Black Mirror: Beyond the Sea"
  • "O Último Caso do Sr. Monk"
  • "Quiz Lady"
  • "Reality"
  • "Vermelho, Branco e Sangue Azul"

  • MELHOR PRODUÇÃO DE NÃO FICÇÃO
  • "60 minutes"
  • "Albert Brooks - Rindo da Vida"
  • "Bem-vindo ao Wrexham"
  • "Mary Tyler Moore: A Dama da TV"
  • "The 1619 Project"

  • MELHOR PROGRAMA DE VARIEDADES
  • "Carol Burnett: 90 Years of Laughter + Love"
  • "Chris Rock: Selective Outrage"
  • "Dave Chappelle: The Dreamer"
  • "Last Week Tonight with John Oliver"
  • "Saturday Night Live" (NBC)

  • MELHOR PROGRAMA DE COMPETIÇÃO
  • "RuPaul’s Drag Race"
  • "Round 6: O Desafio"
  • "The Amazing Race"
  • "The Voice"
  • "Top Chef"

  • MELHOR PROGRAMA ESPORTIVO
  • "Beckham"
  • "F1: Dirigir Para Viver"
  • "Hard Knocks: Training Camp with the New York Jets"
  • "Onda de 100 Pés"
  • "Shaun White: The Last Run"

  • MELHOR PROGRAMA INFANTIL
  • "Goosebumps"
  • "Gremlins: segredos dos Mogwai"
  • "O Coelhinho de Veludo"
  • "Star Wars: The Bad Batch"
  • "Vila Sésamo"

  • MELHOR PROGRAMA EM FORMATO CURTO
  • "Carpool Karaoke: a série"
  • "I Think You Should Leave with Tim Robinson"
  • "One Killer Question"
  • "Succession: Controlling the Narrative"
  • "The Last of Us: Inside the Episode"

