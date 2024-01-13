Termômetro do Oscar, sindicato dos produtores indica Barbie e Oppenheimer

Considerado um dos principais medidores para o Oscar, o Sindicato dos Produtores dos Estados Unidos, o PGA, anunciou nesta sexta (12) a lista de indicados ao prêmio em 2024.
Dentre as obras, "Assassinos da Lua das Flores", "Barbie" e "Oppenheimer" figuram entre os principais, mas, pela primeira vez, o júri também incluiu dois títulos estrangeiros, "Anatomia de Uma Queda" e "Zona de Interesse".
No ano passado, sete dos indicados a melhor filme pela PGA coincidiram com a seleção do Oscar para a mesma categoria —o júri da premiação do Sindicato dos Produtores tem membros participantes do prêmio da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.
Desde que expandiu a lista de cinco para dez produções indicadas a categoria de melhor filme, em 2009, a PGA tem mantido uma média de oito a cada 10 indicados coincidindo com o Oscar na mesma categoria. As duas premiações chegaram a se igualar nos indicados em 2016, 2018 e 2019. A 35ª edição do PGA Awards acontece em 25 de fevereiro.
CONFIRA OS INDICADOS AO PRÊMIO DO SINDICATO DOS PRODUTORES DE HOLLYWOOD
- MELHOR FILME
- "American Fiction"
- "Anatomia de uma Queda"
- "Barbie"
- "Os Rejeitados"
- "Assassinos da Lua das Flores"
- "Maestro"
- "Oppenheimer"
- "Vidas Passadas"
- "Pobres Criaturas"
- "Zona de Interesse"
- MELHOR ANIMAÇÃO
- "As Tartarugas Ninja: Caos Mutante"
- "Elementos"
- "Homem-Aranha: Através do Aranhaverso"
- "O Menino e a Garça"
- "O Super Mario Bros. Filme"
- MELHOR SÉRIE DE DRAMA
- "A Diplomata"
- "The Crown"
- "The Last of Us"
- "The Morning Show"
- "Succession"
- MELHOR SÉRIE DE COMÉDIA
- "Barry"
- "Jury Duty"
- "Only Murders in the Building"
- "O Urso"
- "Ted Lasso"
- MELHOR MINISSÉRIE OU SÉRIE DE ANTOLOGIA
- "All the Light We Cannot See"
- "Beef"
- "Daisy Jones and the Six"
- "Fargo"
- "Lessons in Chemistry"
- MELHOR FILME PARA TV OU STREAMING
- "Black Mirror: Beyond the Sea"
- "O Último Caso do Sr. Monk"
- "Quiz Lady"
- "Reality"
- "Vermelho, Branco e Sangue Azul"
- MELHOR PRODUÇÃO DE NÃO FICÇÃO
- "60 minutes"
- "Albert Brooks - Rindo da Vida"
- "Bem-vindo ao Wrexham"
- "Mary Tyler Moore: A Dama da TV"
- "The 1619 Project"
- MELHOR PROGRAMA DE VARIEDADES
- "Carol Burnett: 90 Years of Laughter + Love"
- "Chris Rock: Selective Outrage"
- "Dave Chappelle: The Dreamer"
- "Last Week Tonight with John Oliver"
- "Saturday Night Live" (NBC)
- MELHOR PROGRAMA DE COMPETIÇÃO
- "RuPaul’s Drag Race"
- "Round 6: O Desafio"
- "The Amazing Race"
- "The Voice"
- "Top Chef"
- MELHOR PROGRAMA ESPORTIVO
- "Beckham"
- "F1: Dirigir Para Viver"
- "Hard Knocks: Training Camp with the New York Jets"
- "Onda de 100 Pés"
- "Shaun White: The Last Run"
- MELHOR PROGRAMA INFANTIL
- "Goosebumps"
- "Gremlins: segredos dos Mogwai"
- "O Coelhinho de Veludo"
- "Star Wars: The Bad Batch"
- "Vila Sésamo"
- MELHOR PROGRAMA EM FORMATO CURTO
- "Carpool Karaoke: a série"
- "I Think You Should Leave with Tim Robinson"
- "One Killer Question"
- "Succession: Controlling the Narrative"
- "The Last of Us: Inside the Episode"