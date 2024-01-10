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Cinema

Barbie e Oppenheimer lideram indicações ao SAG, principal termômetro do Oscar

Na categoria TV, prêmio do Sindicato dos Atores de Hollywood reconheceu série Succession, com cinco indicações. Cerimônia acontece em 23 de fevereiro, com transmissão pela Netflix
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 10 de Janeiro de 2024 às 14:18

Oppenheimer recebeu quatro indicações ao SAG, prêmio do Sindicato dos Atores de Hollywood
Oppenheimer recebeu quatro indicações ao SAG, prêmio do Sindicato dos Atores de Hollywood Crédito: Universal
Considerado maior termômetro do Oscar -  90% de seus votantes também são membros da Academia de Hollywood -, o Sindicato dos Atores anunciou na tarde desta quarta (10) os indicados ao SAGBarbie e Oppenheimer foram os recordistas de indicações, com quatro cada. 
A associação - que representa cerca de 160 mil atores e outros profissionais da indústria cinematográfica nos Estados Unidos -, contempla exclusivamente trabalhos de atuação. A cerimônia de premiação acontece em 23 de fevereiro, com transmissão ao vivo pela Netflix.
Na categoria cinema, duas surpresas, uma ótima e outra nem tanto. American Fiction, uma das surpresas dos lançamentos de fim de ano, foi lembrado na categoria Melhor Elenco (semelhante a Melhor Filme, no Oscar), como também seus astros Jeffrey Wright, Melhor Ator, e Sterling K. Brown, Melhor Ator Coadjuvantes. As chances de vencer, porém, são poucas.
Agora vem a novidade ruim. Burocrática e desnecessária, a refilmagem de A Cor Púrpura, clássico oitentista de Steven Spielberg, também foi lembrando como Melhor Filme, "tirando" a vaga de longas bem superiores, como Anatomia de uma Queda, Zona de Interesse e Os Rejeitados. Oppenheimer, o recordista de indicações ao SAG, segue tranquilo sua rota para levar o Oscar de Melhor Filme.
Cena do filme
Cena do filme "Assassinos das Flores da Lua": Lily Gladstone é favorita a vencer o Oscar e o SAG de Melhor Atriz Crédito: Paramount/Apple
Lily Gladstone (Assassinos da Lua das Flores) e Da’Vine Joy Randolph (Os Rejeitados), devem vencer como Melhor Atriz e Melhor Atriz Coadjuvantes. A dupla deve se repetir o feito também no Oscar 2024.
Finalmente poderemos tirar a  dúvida do ano: Paul Giamatti (Os Rejeitados) e Cillian Murphy (Oppenheimer). Ambos disputam o Oscar de Melhor Ator voto a voto. A vitória no SAG poderia indicar o futuro vencedor da estatueta. Robert Downey Jr. (Oppenheimer) tem tudo para confirmar seu favoritismo como Melhor Ator Coadjuvante.
Na categoria televisão, Succession reinou absoluto, com cinco indicações. Abaixo, confira a lista completa dos indicados.
  • Melhor Atriz Coadjuvante
  • Emily Blunt, "Oppenheimer"
  • Danielle Brooks, "A Cor Púrpura"
  • Penelope Cruz, "Ferrari"
  • Jodie Foster, "Nyad"
  • Da’Vine Joy Randolph, "Os Rejeitados"

  • Melhor Ator Coadjuvante
  • Sterling K. Brown, "American Fiction"
  • Wilelm Dafoe, "Poor Things"
  • Robert De Niro, "Assassinos da Lua das Flores"
  • Robert Downey Jr., "Oppenheimer"
  • Ryan Gosling, "Barbie"

  • Melhor Atriz
  • Annette Bening, "Nyad"
  • Lily Gladstone, "Assassinos da Lua das Flores"
  • Carey Mulligan, "Maestro"
  • Margot Robbie, "Barbie"
  • Emma Stone, "Poor Things"

  • Melhor Ator
  • Bradley Cooper, "Maestro"
  • Colman Domingo, "Rustin"
  • Paul Giamatti, "Os Rejeitados"
  • Cillian Murphy, "Oppenheimer"
  • Jeffrey Wright, "American Fiction"

  • Melhor Elenco em Filme
  • "American Fiction"
  • "Barbie"
  • "A Cor Púrpura"
  • "Assassinos da Lua das Flores"
  • "Oppenheimer"

  • Melhor Performance de Ação por um Conjunto de Dublês em Filme
  • "Barbie"
  • "Guardiões da Galáxia 3"
  • "Indiana Jones - A Relíquia do Destino"
  • "John Wick - Capítulo 4"
  • "Missão Impossível - Acerto de Contas Parte Um"

  • Melhor Ator em Filme para Televisão ou Série Limitada
  • Matt Bomer, "Companheiros de Viagem"
  • Jon Hamm, "Fargo"
  • David Oyelowo, "Lawmen: Bass Reeves"
  • Tony Shalhoub, "Mr. Monk’s Last Case: a Monk Movie"
  • Steven Yeun, "Treta"

  • Melhor Atriz em Filme para Televisão ou Série Limitada
  • Uzo Aduba, "Painkiller"
  • Kathryn Hahn, "Tiny Beautiful Things"
  • Brie Larson, "Uma Questão de Química"
  • Bel Powley, "A Small Light"
  • Ali Wong, "Treta"

  • Melhor Ator em Série de Comédia
  • Brett Goldstein, "Ted Lasso"
  • Bill Hader, "Barry"
  • Ebon Moss Bachrach, "The Bear"
  • Jason Sudeikis, "Ted Lasso"
  • Jeremy Allen White, "The Bear"

  • Melhor Atriz em Série de Comédia
  • Alex Borstein, "The Marvelous Mrs. Maisel"
  • Rachel Brosnahan, "The Marvelous Mrs. Maisel"
  • Quinta Brunson, "Abbot Elementary"
  • Ayo Edebiri, "The Bear"
  • Hannah Waddingham, "Ted Lasso"

  • Melhor Elenco em Série de Comédia
  • "Abbott Elementary"
  • "Barry"
  • "The Bear"
  • "Only Murders in the Building"
  • "Ted Lasso"

  • Melhor Ator em Série de Drama
  • Brian Cox, "Succession"
  • Billy Crudup, "The Morning Show"
  • Kieran Culkin, "Succession"
  • Matthew Macfadyen, "Succession"
  • Pedro Pascal, "The Last of Us"

  • Melhor Atriz em Série de Drama
  • Jennifer Aniston, "The Morning Show"
  • Elizabeth Debicki, "The Crown"
  • Bella Ramsey, "The Last of Us"
  • Keri Russell, "A Diplomata"
  • Sarah Snook, "Succession"

  • Melhor Elenco em Série de Drama
  • "The Crown"
  • "The Gilded Age"
  • "The Last of Us"
  • "The Morning Show"
  • "Succession"

  • Melhor Performance de Ação por um Conjunto de Dublês em Série
  • "Guerra nas Estrelas - Ahsoka"
  • "Guerra nas Estrelas - The Mandalorian"
  • "Barry"
  • "Treta"
  • "The Last of Us"

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