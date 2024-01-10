Barbie e Oppenheimer lideram indicações ao SAG, principal termômetro do Oscar

Considerado maior termômetro do Oscar - 90% de seus votantes também são membros da Academia de Hollywood -, o Sindicato dos Atores anunciou na tarde desta quarta (10) os indicados ao SAG. Barbie e Oppenheimer foram os recordistas de indicações, com quatro cada.
A associação - que representa cerca de 160 mil atores e outros profissionais da indústria cinematográfica nos Estados Unidos -, contempla exclusivamente trabalhos de atuação. A cerimônia de premiação acontece em 23 de fevereiro, com transmissão ao vivo pela Netflix.
Na categoria cinema, duas surpresas, uma ótima e outra nem tanto. American Fiction, uma das surpresas dos lançamentos de fim de ano, foi lembrado na categoria Melhor Elenco (semelhante a Melhor Filme, no Oscar), como também seus astros Jeffrey Wright, Melhor Ator, e Sterling K. Brown, Melhor Ator Coadjuvantes. As chances de vencer, porém, são poucas.
Agora vem a novidade ruim. Burocrática e desnecessária, a refilmagem de A Cor Púrpura, clássico oitentista de Steven Spielberg, também foi lembrando como Melhor Filme, "tirando" a vaga de longas bem superiores, como Anatomia de uma Queda, Zona de Interesse e Os Rejeitados. Oppenheimer, o recordista de indicações ao SAG, segue tranquilo sua rota para levar o Oscar de Melhor Filme.
Lily Gladstone (Assassinos da Lua das Flores) e Da’Vine Joy Randolph (Os Rejeitados), devem vencer como Melhor Atriz e Melhor Atriz Coadjuvantes. A dupla deve se repetir o feito também no Oscar 2024.
Finalmente poderemos tirar a dúvida do ano: Paul Giamatti (Os Rejeitados) e Cillian Murphy (Oppenheimer). Ambos disputam o Oscar de Melhor Ator voto a voto. A vitória no SAG poderia indicar o futuro vencedor da estatueta. Robert Downey Jr. (Oppenheimer) tem tudo para confirmar seu favoritismo como Melhor Ator Coadjuvante.
Na categoria televisão, Succession reinou absoluto, com cinco indicações. Abaixo, confira a lista completa dos indicados.
- Melhor Atriz Coadjuvante
- Emily Blunt, "Oppenheimer"
- Danielle Brooks, "A Cor Púrpura"
- Penelope Cruz, "Ferrari"
- Jodie Foster, "Nyad"
- Da’Vine Joy Randolph, "Os Rejeitados"
- Melhor Ator Coadjuvante
- Sterling K. Brown, "American Fiction"
- Wilelm Dafoe, "Poor Things"
- Robert De Niro, "Assassinos da Lua das Flores"
- Robert Downey Jr., "Oppenheimer"
- Ryan Gosling, "Barbie"
- Melhor Atriz
- Annette Bening, "Nyad"
- Lily Gladstone, "Assassinos da Lua das Flores"
- Carey Mulligan, "Maestro"
- Margot Robbie, "Barbie"
- Emma Stone, "Poor Things"
- Melhor Ator
- Bradley Cooper, "Maestro"
- Colman Domingo, "Rustin"
- Paul Giamatti, "Os Rejeitados"
- Cillian Murphy, "Oppenheimer"
- Jeffrey Wright, "American Fiction"
- Melhor Elenco em Filme
- "American Fiction"
- "Barbie"
- "A Cor Púrpura"
- "Assassinos da Lua das Flores"
- "Oppenheimer"
- Melhor Performance de Ação por um Conjunto de Dublês em Filme
- "Barbie"
- "Guardiões da Galáxia 3"
- "Indiana Jones - A Relíquia do Destino"
- "John Wick - Capítulo 4"
- "Missão Impossível - Acerto de Contas Parte Um"
- Melhor Ator em Filme para Televisão ou Série Limitada
- Matt Bomer, "Companheiros de Viagem"
- Jon Hamm, "Fargo"
- David Oyelowo, "Lawmen: Bass Reeves"
- Tony Shalhoub, "Mr. Monk’s Last Case: a Monk Movie"
- Steven Yeun, "Treta"
- Melhor Atriz em Filme para Televisão ou Série Limitada
- Uzo Aduba, "Painkiller"
- Kathryn Hahn, "Tiny Beautiful Things"
- Brie Larson, "Uma Questão de Química"
- Bel Powley, "A Small Light"
- Ali Wong, "Treta"
- Melhor Ator em Série de Comédia
- Brett Goldstein, "Ted Lasso"
- Bill Hader, "Barry"
- Ebon Moss Bachrach, "The Bear"
- Jason Sudeikis, "Ted Lasso"
- Jeremy Allen White, "The Bear"
- Melhor Atriz em Série de Comédia
- Alex Borstein, "The Marvelous Mrs. Maisel"
- Rachel Brosnahan, "The Marvelous Mrs. Maisel"
- Quinta Brunson, "Abbot Elementary"
- Ayo Edebiri, "The Bear"
- Hannah Waddingham, "Ted Lasso"
- Melhor Elenco em Série de Comédia
- "Abbott Elementary"
- "Barry"
- "The Bear"
- "Only Murders in the Building"
- "Ted Lasso"
- Melhor Ator em Série de Drama
- Brian Cox, "Succession"
- Billy Crudup, "The Morning Show"
- Kieran Culkin, "Succession"
- Matthew Macfadyen, "Succession"
- Pedro Pascal, "The Last of Us"
- Melhor Atriz em Série de Drama
- Jennifer Aniston, "The Morning Show"
- Elizabeth Debicki, "The Crown"
- Bella Ramsey, "The Last of Us"
- Keri Russell, "A Diplomata"
- Sarah Snook, "Succession"
- Melhor Elenco em Série de Drama
- "The Crown"
- "The Gilded Age"
- "The Last of Us"
- "The Morning Show"
- "Succession"
- Melhor Performance de Ação por um Conjunto de Dublês em Série
- "Guerra nas Estrelas - Ahsoka"
- "Guerra nas Estrelas - The Mandalorian"
- "Barry"
- "Treta"
- "The Last of Us"