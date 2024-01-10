Barbie e Oppenheimer lideram indicações ao SAG, principal termômetro do Oscar

Oppenheimer recebeu quatro indicações ao SAG, prêmio do Sindicato dos Atores de Hollywood Crédito: Universal

Considerado maior termômetro do Oscar - 90% de seus votantes também são membros da Academia de Hollywood -, o Sindicato dos Atores anunciou na tarde desta quarta (10) os indicados ao SAG. Barbie e Oppenheimer foram os recordistas de indicações, com quatro cada.

A associação - que representa cerca de 160 mil atores e outros profissionais da indústria cinematográfica nos Estados Unidos -, contempla exclusivamente trabalhos de atuação. A cerimônia de premiação acontece em 23 de fevereiro, com transmissão ao vivo pela Netflix.

Na categoria cinema, duas surpresas, uma ótima e outra nem tanto. American Fiction, uma das surpresas dos lançamentos de fim de ano, foi lembrado na categoria Melhor Elenco (semelhante a Melhor Filme, no Oscar), como também seus astros Jeffrey Wright, Melhor Ator, e Sterling K. Brown, Melhor Ator Coadjuvantes. As chances de vencer, porém, são poucas.

Agora vem a novidade ruim. Burocrática e desnecessária, a refilmagem de A Cor Púrpura, clássico oitentista de Steven Spielberg, também foi lembrando como Melhor Filme, "tirando" a vaga de longas bem superiores, como Anatomia de uma Queda, Zona de Interesse e Os Rejeitados. Oppenheimer, o recordista de indicações ao SAG, segue tranquilo sua rota para levar o Oscar de Melhor Filme.

Cena do filme "Assassinos das Flores da Lua": Lily Gladstone é favorita a vencer o Oscar e o SAG de Melhor Atriz Crédito: Paramount/Apple

Lily Gladstone (Assassinos da Lua das Flores) e Da’Vine Joy Randolph (Os Rejeitados), devem vencer como Melhor Atriz e Melhor Atriz Coadjuvantes. A dupla deve se repetir o feito também no Oscar 2024.



Finalmente poderemos tirar a dúvida do ano: Paul Giamatti (Os Rejeitados) e Cillian Murphy (Oppenheimer). Ambos disputam o Oscar de Melhor Ator voto a voto. A vitória no SAG poderia indicar o futuro vencedor da estatueta. Robert Downey Jr. (Oppenheimer) tem tudo para confirmar seu favoritismo como Melhor Ator Coadjuvante.

Na categoria televisão, Succession reinou absoluto, com cinco indicações. Abaixo, confira a lista completa dos indicados.