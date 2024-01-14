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Na Disney +

Echo, nova série da Marvel, aposta na ancestralidade como foco da história

Série inaugura selo Spotlight da produtora de quadrinhos focado em histórias fora da cronologia do MCU nos cinemas

Públicado em 

14 jan 2024 às 13:00
Vinícius Oliveira

Colunista

Vinícius Oliveira

A nova série que expande o universo cinematográfico da Marvel, Echo, está disponível tanto no Disney+ quanto no Star+. Com apenas cinco episódios (todos disponíveis), a produção é uma boa opção para "maratonar" no final de semana.
O spin-off da série do Gavião Arqueiro, Echo inaugura o selo Spotlight. A ideia da nova divisão da Marvel é focar em histórias pequenas sem estar conectada a uma cronologia maior. É bem provável que a nova série do Demolidor também seja uma produção desse novo selo.
Marvel Spotlight
Marvel Spotlight Crédito: Marvel/Disney
Quando comparamos Echo com outras produções da Marvel, ela é bem simples visualmente. Nada dos exageros presentes em outros do MCU. O mais engraçado é que, para uma série de super-heróis, ela não tem cara de super-herói (para o alívio de quem não gosta de gente fantasiada).
Avaliando de forma bem franca, Echo é um série "okay", não inventa a roda, mas também não faz ela quadrada. Na verdade, meio que tem umas repetições no roteiro, uns ecos (desculpa o trocadilho) com outras séries da Marvel.
Fica gritante a semelhança com situações que acontecem em She-Hulk, como a presença do Demolidor e o churrasco no final da série (aparentemente, na Marvel, tudo tem terminado em churrasco).

via GIPHY

A grande sacada da série (e único motivo de ela não se tornar mais um clichê) é o tema da ancestralidade. A busca por conhecer a si e ao conhecer e reconhecer seus antepassados como elemento formador do sujeito, o que também acrescenta um novo sentido ao título da série (falar mais do que isso seria um spoiler). O "superpoder" da personagem é exatamente isso, sua ancestralidade.
Cena da Série
Cena da Série "Echo", Disney Plus Crédito: Marvel/Disney (divulgação)
A personagem principal, Maya Lopez, vivida pela atriz nativo norte-americana Aquala Cox, é um mix de representatividade. Um projeto que a Marvel tem levado bem a sério em suas últimas produções (lembre da Kahori em “What if…?”).
Maya, assim como a atriz, é surda e tem uma das pernas amputada. Todas essas características peculiares para um super-herói (que no geral são a exaltação da forma física perfeita) dão um peso dramático maior à personagem.
Essas particularidades influenciam até mesmo na edição dos episódios, com diversos momentos de silêncio total em situações de tensão. O que coloca o espectador na pele da personagem.
Aquala Cox como Maya Lopez
Aquala Cox como Maya Lopez em Echo Crédito: Marvel/Disney (divulgação)
Outro destaque é a interpretação poderosa de Vincent D'Onofrio. Desde da série do Demolidor, da Netflix, o ator tem entregado um Wilson Fisk, o Rei do Crime, que vai do dócil e gentil ao destrutivo e ameaçador em poucos segundos. Sua presença em cena, mesmo que em silêncio, é intimidadora, como personagem deve ser.
Vincent D'Onofrio como Wilson Fisk, o Rei do Crime
Vincent D'Onofrio como Wilson Fisk, o Rei do Crime Crédito: Marvel/ Disney (divulgação)
A atração também trata de forma respeitosa o povo Choctaw e sua tradição. Com participação direta de representantes desse grupo na construção da personagem. Repetindo a fórmula usada em “What If…?”.
Echo é interessante mais pela construção de sua personagem principal do que pelo seu enredo. Isso não tira o mérito de ela ser uma das coisas mais consistentes que a Marvel lançou nos últimos dois anos. Porém, não há nada que a torne um novo marco nas produções do MCU. Caso esteja procurando uma série curta para assistir durante uma refeição, é uma boa escolha.

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