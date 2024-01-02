10 dicas de séries nos streamings para ficar de olho em 2024

Séries para ficar de olho em 2024: "A Casa do Dragão", "O Urso" e "Os Outros" Crédito: Divulgação

Com a chegada de 2024 tem início a temporada de séries. Pensando em facilitar sua vida, listamos as atrações mais esperadas. São programas nacionais e internacionais, adaptações live-action e animações. Desde a ficção científica mais complexa ao dia a dia de um pequeno restaurante, a temporada promete agradar fãs dos mais variados gostos.

OS OUTROS (SEGUNDA TEMPORADA)

A série sobre o cotidiano de um condomínio em pé de guerra tem previsão de retorno ainda no primeiro semestre de 2024. A série foi um dos grandes destaques do Globoplay em 2023 e promete ser ainda mais explosiva (avisa para galera que vai ter barraco).

Com retorno confirmado de Adriana Esteves e Eduardo Sterblitch, a atração contará com novos nomes no elenco, como Letícia Colin, Luis Lobianco e Sérgio Guizé.



CIDADE DE DEUS: A SÉRIE

O projeto retorna à comunidade de Cidade de Deus (Zona Oeste do Rio de Janeiro) apresentada no filme de 2002. A atração televisiva mostra o cotidiano dos personagens após eventos da produção que concorreu a 5 prêmios Oscar. A supervisão é de Fernando Meirelles e da equipe da O2 Filmes (a mesma de "Cangaço Novo", na Prime Video). A série não tem data definida para estrear, mas você poderá acompanhar na HBO Max.

Cena do filme "Cidade de Deus": produção ganha em breve adaptação para a TV Crédito: Divulgação

CASA DO DRAGÃO (SEGUNDA TEMPORADA)

O mundo de Westeros está prestes a ter seu frágil equilíbrio de poder abalado. O esperado confronto entre os membros da família Targaryen, também conhecida como a Dança dos Dragões, começa a ensaiar seus primeiros passos.

Diferente da estrutura narrativa da primeira temporada, que de um episódio para o outro existiam grandes saltos temporais, o segundo ano da série promete entregar uma história mais linear (é para aplaudir de pé).

A série conta com o retorno de Emma D’Arcy, como Rhaenyra Targaryen, Olivia Cooke, como Alicent Hightower e Matt Smith, como Daemon Targaryen. A produção tem previsão de estreia para o terceiro trimestre de 2024, na HBO Max.

PINGUIM

Ainda na HBO Max, a série spin-off do filme "The Batman" (2021), "Pinguim" trará novamente Colin Farrell como um dos icônicos vilões do homem morcego. A história se passa após eventos do filme dirigido por Matt Reeves, mostrando a ascensão do Pinguim no mundo do crime de Gotham.

A série produzida por Reeves teve suas filmagens encerradas no fim de 2023. A previsão de lançamento é no fim de 2024.

ARCANE (SEGUNDA TEMPORADA)

A série animada que adapta personagens do jogo MOBA (Multiplayer Online Battle Arena), League of Legends (o famoso "lolzinho") da Riot está de volta em 2024. Ainda não foram revelados detalhes da história, mas podemos esperar grandes confrontos entre os times das irmãs Jinx e Vi. Uma coisa podemos ter certeza: será uma das mais belas animações do ano. O segundo ano da animação tem previsão de lançamento em novembro, na Netflix.

AVATAR: O ÚLTIMO MESTRE DO AR

Em Avatar acompanhamos o jovem Aang, a nova encarnação do Avatar, uma entidade espiritual que surge para trazer equilíbrio ao mundo, que, após ficar congelado por 100 anos, acorda em um mundo dominado pela opressora Nação do Fogo.

Ao longo da jornada de autoconhecimento, Aang e seus companheiros começam a compreender qual seu papel nesse novo mundo. Essa série live-action entra no catálogo da Netflix em 22 de fevereiro.

O PROBLEMA DOS TRÊS CORPOS

Para os fãs de ficção-científica mais "cabeçuda", a Netflix traz a série "O Problema dos Três Corpos". O projeto é uma adaptação da trilogia de livros do autor chinês Cixin Liu (O "Problema dos Três Corpos", "A Floresta Sombria" e "Fim da Morte").

A trama se desenrola a partir da ameaça de invasão a Terra por uma civilização alienígena de outro sistema solar composto por três corpos celestes. Os livros possuem adaptação chinesa disponível no streaming focado em produções asiáticas Viki Rokuten.

A adaptação da Netflix é uma produção dos mesmos criadores da série "Game of Thrones" (o que não pode ser uma boa indicação), David Benioff e D. B. Weiss, e estreia em 21 de março.

FALLOUT

A nova aposta da Prime Vídeo é a adaptação do jogo "Fallout". A história se passa em um mundo 200 anos após um apocalipse radioativo. Parte da humanidade sobreviveu dentro de bunkers. Eles são obrigados a sair e enfrentar o inferno que o mundo exterior se tornou.

Com direito a insetos gigantes, cães mutantes e todo show de horrores derivados das anomalias que a radiação possa ter gerado, "Fallout", ao menos pelo trailer apresentado na CCXP, em São Paulo/SP, tenta lidar com o bizarro de forma sarcástica. Do mesmo estúdio de "The Boys", criada e dirigida por Jonathan Nolan ("Westworld"), tem previsão de estreia em 12 de abril.

SR E SRA SMITH

A nova série produzida e estrelada por Donald Glover ("Atlanta") acompanha dois desconhecidos, vividos por Glover e Maya Erskine, que se inscrevem em uma agência do governo americano para serem espiões. O problema é que eles não sabem que terão que agir juntos, fingindo ser um casal.

Esse título soa um pouco familiar? Sim! Em 2004 um filme com mesmo nome foi estrelado por Brad Pitt e Angelina Jolie. Os dois eram um casal, onde ambos atuavam como agentes especiais de grupos rivais. Detalhe: eles não conheciam essa outra faceta do parceiro. O problema só explode quando as agências resolvem exigir que um elimine o outro.

O URSO (TERCEIRA TEMPORADA)

A jornada do chef Carmy (Jeremy Allen White) continua. Após herdar uma lanchonete/restaurante do irmão mais velho, Carmy se vê nas mais incomuns situações em uma cozinha nada convencional. A série esbanja carisma, com personagens profundos e cativantes, sendo uma das grandes revelações de 2022.

Após os eventos da segunda temporada, onde acompanhamos a reforma do restaurante, provavelmente veremos todos os desafios de abrir um novo negócio e a busca por reconhecimento como um dos melhores restaurantes de Chicago.

O "Urso" é uma excelente pedida para as férias ou para curtir no final de semana, caso ainda não tenha assistido. As duas primeiras temporadas estão disponíveis no Star+. A terceira ainda não possui data de lançamento definida.

MENÇÃO HONROSA - CANGAÇO NOVO

Mais uma produção nacional e uma das grandes surpresas de 2023 na Prime Video. Em "Cangaço Novo", acompanhamos as desventuras de Ubaldo, vivido por Allan Souza Lima, e sua herança de sangue no interior do sertão cearense. Uma história repleta de personagens dúbios e duvidosos, onde não existem os velhos clichês de preto no branco. A primeira temporada assombra pela qualidade técnica e belíssimo texto. Sem falar exemplar na trilha sonora.