Ludmilla é confirmada no Coachella e comemora: 'A preta venceu'

Ludmilla foi confirmada no Coachella na noite desta terça-feira (16) Crédito: Shutterstock

A brasileira Ludmilla foi confirmada no Coachella, tradicional festival que acontece nos Estados Unidos. Pelas redes sociais, ela celebrou a conquista. "A preta venceu. De Caxias para o mundo", postou.

Ludmilla fará duas apresentações, uma no dia 14 e outra no dia 21 de abril. Além dela, outros nomes que vão animar o festival são Doja Cat, No Doubt, Lana Del Rey, J Balvin e Sublime.

Avisa lá na gringa que a vilã, a danada, a maliciosa, tá chegando pra botar pra foder no Coachella 🔥 pic.twitter.com/IRhS1VjoHW — LUDMILLA (@Ludmilla) January 17, 2024

"Estava guardando esse segredo e agora finalmente posso comemorar mais essa conquista", publicou a brasileira.