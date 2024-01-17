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Ludmilla é confirmada no Coachella e comemora: 'A preta venceu'

Festival tradicional dos EUA também contará com astros como Lana Del Rey, Doja Cat e No Doubt
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Janeiro de 2024 às 10:23

Imagem Edicase Brasil
Ludmilla foi confirmada no Coachella na noite desta terça-feira (16)  Crédito: Shutterstock
A brasileira Ludmilla foi confirmada no Coachella, tradicional festival que acontece nos Estados Unidos. Pelas redes sociais, ela celebrou a conquista. "A preta venceu. De Caxias para o mundo", postou.
Ludmilla fará duas apresentações, uma no dia 14 e outra no dia 21 de abril. Além dela, outros nomes que vão animar o festival são Doja Cat, No Doubt, Lana Del Rey, J Balvin e Sublime.
"Estava guardando esse segredo e agora finalmente posso comemorar mais essa conquista", publicou a brasileira.
Em 2022, Anitta foi a representante brasileira no Coachella e elegeu um look verde e amarelo para iniciar a sua apresentação no festival da Califórnia. Porém, ela também fez algumas trocas de roupa no palco e levou os fãs à loucura.

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