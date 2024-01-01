Ludmilla desvia de fã invasor durante show e vira meme

SÃO PAULO - Já temos o primeiro meme de 2024. Durante show da Virada em Copacabana, um fã invadiu o palco de Ludmilla e foi na direção dela. Sem pestanejar, a cantora deu uma corridinha por trás de seu corpo de balé enquanto os seguranças capturavam o rapaz. Resultado: Lud voltou ao centro do palco bem na hora da continuação da música, como se nada tivesse acontecido.

Rapidamente o nome dela foi parar entre os assuntos mais comentados das redes sociais. O vídeo (veja abaixo) do momento acabou fazendo sucesso na internet.

"O pau torando no palco: A banda não parou. O balé não parou. A cria de Caxias saiu na hora certa e voltou na hora perfeita. Isso nem é cinema, é profissionalismo", disse uma seguidora.

"Na vida sou a Ludmilla, fujo do problema, mas volto quando lembro que eu tenho que resolver", brincou outro. "Ela entrega excelência até nos momentos inesperados", comentou outro internauta.

Na vida sou a Ludmilla, fujo do problema, mas volto quando lembro que eu tenho que resolver



pic.twitter.com/nyvR9PbXto — MARK (VEM TURNÊ SUPER??) (@uaimark) January 1, 2024