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Após encontro com Beyoncé, Ludmilla revela segredo sobre sua última virada de ano

Internautas questionaram artista sobre cor de calcinha do Ano Novo: 'Passei sem'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 24 de Dezembro de 2023 às 08:22

Beyoncé e Ludmilla
Beyoncé e Ludmilla Crédito: Reprodução/Instagram/@ludmilla
Depois de conhecer Beyoncé -e ser reconhecida por ela-, Ludmilla atiçou a curiosidade de todos: a qual ritual da sorte ela aderiu na virada de 2022 para 2023? A internet questionou e a cantora respondeu.
Após compartilhar a foto de seu encontro com sua maior ídola, Lud foi o assunto das redes sociais neste sábado (23). E havia uma pergunta pairando no ar: com qual cor de calcinha Ludmilla passou o último Réveillon? Muitos usuários do Twitter estavam curiosos para saber -e copiar a escolha para, quem sabe, ter um pouco da sorte da cantora em 2024.
"Passei sem", respondeu Lud no Twitter. Não demorou muito e internautas já disseram que vão seguir a dica na próxima passagem de ano. "Já sabemos o look desse ano, pessoal", escreveu um usuário do Twitter.
Ludmilla conheceu Beyoncé durante a passagem da estrela do pop por Salvador, na Bahia, para um evento do filme "Renaissance". A brasileira, fã declarada da norte-americana, iniciou sua carreira utilizando o nome de "MC Beyoncé".
"Foi um dia muito mágico", falou Ludmilla sobre o encontro em uma live no Instagram. "A Beyoncé é incrível, ela é humana, ela é maravilhosa. A luz que vem dela ilumina o lugar, sabe? Preenche o lugar. Foi tão mágico, foi tão lindo! Só isso que posso falar. Caramba, foi muito bom!", disparou.
Ela ainda contou que não se aguentou e fez um carinho em Beyoncé. "Eu fiquei fazendo carinho na mão dela", disse sem dar mais detalhes. "Não sei se posso falar mais sobre encontro".

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