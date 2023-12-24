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Luxo

Bruna Marquezine ganha joia inspirada no Pikachu avaliada em R$ 140 mil

Pingente de coleção limitada dos personagens do Pokémon tem diamantes e ouro 18K
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 24 de Dezembro de 2023 às 08:16

Bruna Marquezine brinca que joia é um presente nerd
Bruna Marquezine brinca que joia é um presente nerd Crédito: Divulgação
Bruna Marquezine ganhou uma joia da grife Tiffany & Co e mostrou o presente nas redes sociais. Embaixadora da marca, ela recebeu um pingente de ouro amarelo 18k do Pikachu, o personagem mais importante da franquia, de uma coleção limitada.
Mostrando a joia, a atriz ainda brincou sobre a parceria entre Tiffany & Co e Pokémon. "É o Pikachu com diamante! Nada pode ser melhor do que isso!", comentou ela nos Stories do Instagram.
Segundo o site Video Games Chronical, a coleção tinha nove peças separadas, sendo que cada uma continha um pingente em forma de Pokémon. Os personagens disponíveis eram Charmander, Squirtle, Jigglypuff, Cubone e Mew, feitos em prata esterlina oxidada com detalhes em diamante. O preço era de US$ 1290 (aproximadamente, R$6200).
Já o Pikachu era de ouro amarelo de 18 quilates. Com diamantes e dois tamanhos disponíveis, o menor custava US$ 9900 (cerca de R$48,1 mil); e o maior, US$ 29 mil (R$ 140 mil). Para completar, a embalagem do pingente era uma Pokébola.

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