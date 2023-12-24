Bruna Marquezine ganha joia inspirada no Pikachu avaliada em R$ 140 mil

Bruna Marquezine brinca que joia é um presente nerd Crédito: Divulgação

Bruna Marquezine ganhou uma joia da grife Tiffany & Co e mostrou o presente nas redes sociais. Embaixadora da marca, ela recebeu um pingente de ouro amarelo 18k do Pikachu, o personagem mais importante da franquia, de uma coleção limitada.

Mostrando a joia, a atriz ainda brincou sobre a parceria entre Tiffany & Co e Pokémon. "É o Pikachu com diamante! Nada pode ser melhor do que isso!", comentou ela nos Stories do Instagram.

PARA TUDO atriz Bruna Marquezine ganhou uma coleção do pokemon da @TiffanyAndCo olha esse pikachu 😱😱😀😀😍😍🤩🤩💎💎 pic.twitter.com/RqURqJ3nBF — Erikkalux (@ErikalucianaSo1) December 21, 2023

Segundo o site Video Games Chronical, a coleção tinha nove peças separadas, sendo que cada uma continha um pingente em forma de Pokémon. Os personagens disponíveis eram Charmander, Squirtle, Jigglypuff, Cubone e Mew, feitos em prata esterlina oxidada com detalhes em diamante. O preço era de US$ 1290 (aproximadamente, R$6200).