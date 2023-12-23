Famosos

Quem é Lunna Montty, DJ brasileira e travesti chamada no palco por Beyoncé

"Agora eu vou apresentar alguém muito especial. Por favor, aplausos para Lunna Montty", anunciou Beyonce
Agência FolhaPress

Publicado em 23 de Dezembro de 2023 às 12:26

Conheça Lunna Montty, DJ brasileira e travesti chamada no palco por Beyoncé Crédito: Reprodução/Instagram/@lunnamontty
Lunna Montty é a DJ que foi anunciada por Beyoncé enquanto a cantora deixava o palco da festa do filme Renaissance, em Salvador, na quinta (21). Ela foi responsável por conduzir os fãs da diva pop depois da passagem surpresa dela pelo Brasil.
"Aproveitem o resto da noite, estou muito feliz por ver vocês todos. E agora eu vou apresentar alguém muito especial. Por favor, aplausos para Lunna Montty", anunciou a cantora.

QUEM É LUNNA MONTTY

Chamada no palco por Beyoncé. Lunna Montty é uma DJ soteropolitana do bairro de Imbuí. Ela foi chamada no palco em que Beyoncé subiu na última quinta em Salvador, na festa do filme Renaissance.
DJ, modelo, dançarina e coreógrafa. Ela é integrante do grupo Afrobapho e já performou com outras cantoras famosas, como Iza, e Gloria Groove, em apresentação no The Town.
Primeira travesti negra a estampar campanha de moda em um shopping de Salvador. Ela já posou para fotógrafos famosos, como Mario Testino e Fernando Torquatto, e participou de um editoral da Elle Brasil. Nas passarelas, ela já pisou na SPFW e no Afro Fashion Day.
"Ela falou o meu nome. Sempre acreditei nos meus sonhos. Eu, enquanto travesti preta, de periferia. Aqui, a maior do mundo reconheceu a minha sobrevivência, a minha existência. Não é só por mim, mas por todas as outras. É sobre representar. É sobre legado, é sobre história", disse Lunna, no placo.
"E essa noite eu marco uma história para dar continuidade às outras que estão por vir e que estão aqui", disse, sob aplausos e gritos do público", finalizou ela.

